Slovenská opozícia rieši v apríli 2026 kľúčovú strategickú dilemu. Kým líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka bije na poplach a žiada vytvorenie spoločného bloku, pravicoví a konzervatívni partneri zo SaS a KDH tieto výzvy rázne odmietajú. Rozdielne pohľady na predvolebnú taktiku môžu zásadne ovplyvniť šance na porážku Roberta Fica.
Šimečka varuje pred prepadom hlasov
Predseda PS Michal Šimečka na pondelkovej tlačovej konferencii označil samostatný postup strán za „nezodpovedný“. Obáva sa roztrieštenosti, ktorá v minulosti viackrát pomohla vládnej koalícii. „Ak voličom nedáme jednoznačnú alternatívu, nedosiahneme víťazstvo. Niektorá zo strán sa nemusí dostať do parlamentu a hlasy prepadnú,“ varoval Šimečka. Podľa neho je dôležité vytvoriť mobilizačný efekt, ktorý by viedol k vysokému volebnému zisku a možnosti „prečísliť“ súčasnú moc.
Hlavné argumenty Michala Šimečku pre spájanie:
- Zjednodušenie voľby: Voliči by nemuseli taktizovať, komu dajú hlas, aby neprepadol.
- Víťazstvo vo voľbách: Len silný blok má šancu poraziť stranu Smer-SD a získať poverenie na zostavenie vlády.
- Eliminácia rizika 5 %: Menšie opozičné strany (SaS, Demokrati, KDH) sa podľa prieskumov pohybujú na hrane zvoliteľnosti.
SaS a KDH: Spájanie nie je stratégia
Ostatné opozičné subjekty však vidia situáciu inak. Predseda SaS Branislav Gröhling považuje mechanické zrátavanie preferencií za chybu. Tvrdí, že predvolebné koalície vedú k strate identity a v konečnom dôsledku k nižšiemu zisku. „Slovensko potrebuje silnú ekonomickú stranu, ktorá nezvýši dane. Koalícia by znamenala podpísať sa pod progresívne zdaňovanie, s čím nesúhlasíme,“ vyhlásil Gröhling. Podľa neho by umelé bloky len posilnili extrémistov a Igora Matoviča.
Podobný postoj zastáva aj Milan Majerský, predseda KDH:
- Ochrana hodnôt: KDH sa obáva, že v širokom bloku by zanikli konzervatívne témy a pomoc rodinám.
- Jasná voľba: Kresťanskí demokrati chcú byť pre voličov stabilnou a predvídateľnou alternatívou bez „experimentov“.
- Samostatnosť: Strana je presvedčená, že len silné a samostatné KDH je zárukou vlády bez chaosu.
Otázka predvolebnej spolupráce v roku 2026 zostáva otvorená, no postoje sú nateraz vyhranené. Kým Progresívne Slovensko stavilo na kartu jednotného bloku, SaS a KDH prioritizujú ochranu svojho programového jadra. Tento súboj stratégií ukáže, či slovenský opozičný volič uprednostní ideovú čistotu jednotlivých strán alebo pragmatické spojenie síl s cieľom vymeniť vládnu garnitúru.