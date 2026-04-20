Iniciatíva „Práca namiesto dávok“ začína prinášať prvé tvrdé výsledky. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok informoval, že tisíce poberateľov pomoci v hmotnej núdzi už pocítili dôsledky nového systému. Kým časť z nich si úspešne našla prácu, iní o svoje dávky pre odmietnutie ponuky prišli.
Bilancia po mesiacoch fungovania
Od spustenia projektu v septembri 2025 sa do pracovného procesu zapojilo 2 775 ľudí. Systém je však postavený na prísnej zásluhovosti – ak práceschopný človek odmietne vhodnú ponuku od úradu práce, štát mu finančnú pomoc obmedzí. Aktuálne štatistiky ukazujú, že približne 1 000 ľudí už o dávku prišlo alebo im bola krátená. V ďalších 1 300 prípadoch prebieha správne konanie.
Prehľad kľúčových čísiel iniciatívy k aprílu 2026:
- Zamestnaní: 2 775 osôb si našlo prácu namiesto poberania dávok.
- Sankcionovaní: 1 000 poberateľov prišlo o príspevok pre odmietnutie ponuky.
- Odmietnutí zamestnávateľmi: Až 17 000 ľudí vyhodnotili firmy ako nepripravených na pravidelnú prácu.
- Prebiehajúce konania: 1 300 prípadov čaká na rozhodnutie o odobratí dávky.
Nové nástroje: Mentor a práca na skúšku
Rezort práce priznal, že veľká skupina poberateľov naráža na neochotu firiem ich zamestnať pre chýbajúce pracovné návyky. Od 1. apríla 2026 preto ministerstvo spustilo dve nové eurofondové opatrenia, ktoré majú túto bariéru prelomiť:
- Mentorované zapracovanie: Štát prispieva zamestnávateľovi na mzdu nového zamestnanca a zároveň platí mentora, ktorý ho priamo na pracovisku zaúča a dohliada na jeho návyky.
- Práca na skúšku: Počas trojmesačného obdobia dostáva zamestnanec príspevok vo výške životného minima a firma paušálnu platbu na nákup ochranných pomôcok.
„Konštatovali, že sú to ľudia, ktorí sú neprispôsobiví, respektíve nebudú schopní pravidelne pracovať,“ uviedol Erik Tomáš na adresu 17-tisíc odmietnutých uchádzačov. Práve nové opatrenia majú túto skupinu postupne integrovať do trhu práce a znížiť ich závislosť od sociálneho systému.
Projekt Práca namiesto dávok jasne definuje hranicu medzi pomocou v núdzi a pasivitou. Štát v roku 2026 jasne komunikuje, že sociálna sieť zostane zachovaná pre tých, ktorí skutočne nemôžu pracovať, no pre ostatných sa stáva len dočasnou zastávkou pred návratom do zamestnania. Nové motivačné nástroje financované z eurofondov majú teraz ukázať, či je možné vrátiť do práce aj ľudí s najnižšou kvalifikáciou.