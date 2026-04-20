Slovenská samospráva sa pripravuje na logistický rébus. Nový režim štátnych sviatkov (8. máj a 15. september), ktoré sú po novom pracovnými dňami, vyvoláva v mestách a krajoch chaos. Samosprávy v roku 2026 volia individuálne cesty, pričom väčšina úradov zostane pre verejnosť zatvorená, aby sa vyhli astronomickým príplatkom pre zamestnancov.
Drahé príplatky a individuálne riešenia
Hlavným problémom je finančná záťaž. Keďže ide o štátne sviatky bez pracovného pokoja, zamestnancom v službe prináležia zákonné príplatky. Podľa Matúša Lukačoviča zo združenia SK8 sa odhadované náklady pre všetky kraje šplhajú k sume 8 miliónov eur. „Súčasné rozpočtové možnosti nám neumožňujú plošne vyplatiť 100-percentné príplatky,“ potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla, čím zdôvodnil udelenie mimoriadneho plateného voľna na magistráte.
Prehľad prístupov samospráv k 8. máju 2026:
- Platené voľno: Väčšina mestských a krajských úradov (vrátane Bratislavy) zostane zatvorená.
- Školstvo: Riaditelia škôl hromadne avizujú riaditeľské voľno.
- Kritická infraštruktúra: Zariadenia sociálnych služieb, mestská polícia a opatrovateľské služby musia fungovať v štandardnom režime.
- Kombinovaný režim: Niektoré organizácie využijú inštitút prekážky na strane zamestnávateľa alebo čerpanie dovoleniek.
Kritika štátu za chaos a nekoncepčnosť
Predstavitelia samosprávnych združení neskrývajú rozhorčenie nad komunikáciou ministerstiev. Predseda ZMOS Jozef Božik pripomenul, že hoci sa na tripartite pôvodne dohodla legislatívna úprava, realita v apríli 2026 zaskočila všetkých zamestnávateľov. Ešte ostrejšie reagoval predseda SK8 Jozef Viskupič, ktorý situáciu označil za „nedôstojnú a chaotickú“.
Samosprávy teraz čakajú na jasné usmernenia, najmä v citlivej oblasti školstva, kde chýba jednotný pokyn z rezortu. Únia miest Slovenska (ÚMS) deklaruje, že mestá hľadajú kompromis medzi obmedzením služieb občanom a snahou nezruinovať už aj tak napäté rozpočty. Podobný scenár sa očakáva aj 15. septembra, kedy legislatíva vytvorí identický problém.
Nové pravidlá pre sviatky v roku 2026 namiesto osláv konca druhej svetovej vojny priniesli administratívnu nočnú moru. Ukazuje sa, že kým štát legislatívne mení charakter dní, praktickú a finančnú zodpovednosť presúva na plecia miest a krajov. Pre občana to znamená, že hoci je „pracovný deň“, väčšinu úradných záležitostí 8. mája nevybaví.