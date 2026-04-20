Politická scéna na Slovensku čelí mimoriadne vážnemu podozreniu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada prešetrenie informácií o údajnom organizovanom zvážaní migrantov k slovenským hraniciam pred voľbami v roku 2023. Podľa lídra PS Michala Šimečku mohlo ísť o koordinovanú akciu s cieľom ovplyvniť volebný výsledok v prospech súčasného premiéra.
Požiadavka na mimoriadne výbory a SIS
Poslankyňa Zuzana Števulová na pondelkovej tlačovej konferencii oznámila, že hnutie iniciuje zvolanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. Cieľom je zistiť, aké informácie mala tajná služba v lete 2023 k dispozícii a ako s nimi naložila. „Je to predovšetkým SIS, ktorá by mala povedať, akými informáciami presne disponovala,“ uviedla Števulová s tým, že na výbor budú žiadať predvolanie vtedajšieho vedenia služby.
Okrem tajnej služby žiada PS aktivitu aj na ďalších úrovniach:
- Zvolanie výborov: Rokovať by mal Brannobezpečnostný výbor aj Výbor pre európske záležitosti.
- Diplomatická nota: Predvolanie maďarského veľvyslanca na Ministerstvo zahraničných vecí SR.
- Vyšetrovací tím: Rezort vnútra by mal zriadiť špeciálny tím na vyšetrenie kauzy údajného ovplyvňovania volieb z Maďarska.
- Parlamentné uznesenie: PS podáva návrh uznesenia, ktorým má NR SR vyjadriť hlboké znepokojenie nad medializovanými informáciami.
Šimečka hovorí o škandále, Fico o hlúposti
Podozrenia vyvolali vyjadrenia víťaza aprílových volieb v Maďarsku Pétera Magyara, ktorý naznačil, že vláda Viktora Orbána mohla v roku 2023 prepúšťať prevádzačov z väzníc a uvoľňovať režim na hraniciach, aby pomohla Robertovi Ficovi vyvolať tému migračnej krízy. Michal Šimečka zdôraznil, že ak sa táto koordinácia potvrdí, ide o bezprecedentný škandál a poškodenie národných záujmov Slovenska.
Súčasná vládna moc však obvinenia rezolútne odmieta. Premiér Robert Fico označil Magyarove tvrdenia za nepravdivé a maďarské hranice v danom období označil za „deravé ako ementál“ bez cudzieho zavinenia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zašiel ešte ďalej, keď informácie o zvážaní migrantov prirovnal k „vode v prútenom koši“ a označil ich za nezmysel. Napriek tomu PS trvá na tom, že bezpečnosť Schengenského priestoru a integrita slovenských volieb nesmú ostať bez odpovedí.
Téma údajného „exportu“ migračnej krízy z Budapešti do Bratislavy tak v apríli 2026 otvára novú kapitolu v slovensko-maďarských vzťahoch. Kým opozícia volá po vyšetrovaní hybridných hrozieb, vládna koalícia sa snaží celú kauzu bagatelizovať ako predvolebný boj nového maďarského lídra. Rozuzlenie môžu priniesť až informácie z prostredia tajných služieb.