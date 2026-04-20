Slovenská pošta potvrdzuje svoju pozíciu lídra v digitalizácii verejných služieb. Po úspešnom pilotnom projekte vizuálneho overovania identity cez eDoklady prichádza s plošným technologickým riešením. Od pondelka sú všetky priehradky na každej pobočke vybavené technikou, ktorá umožňuje plne elektronické načítanie údajov z občianskych preukazov a mobilných aplikácií.
Koniec ručného prepisovania údajov
Nová technológia prináša zásadné zrýchlenie obsluhy. Vďaka čítačkám čipových kariet a skenerom QR kódov už zamestnanci pošty nemusia manuálne zadávať údaje do systému, čím sa eliminuje riziko chýb. „Elektronické overenie totožnosti skracuje čas vybavenia a zvyšuje komfort zákazníkov aj zamestnancov,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Zákazníci majú v apríli 2026 na výber z dvoch moderných spôsobov overenia:
- Občiansky preukaz s čipom (eID): Klient vloží kartu do čítačky s numerickou klávesnicou a údaje sa okamžite prenesú do počítača zamestnanca.
- Mobilná aplikácia eDoklady: Zákazník vo svojom smartfóne potvrdí žiadosť o overenie a zamestnanec pošty nasníma vygenerovaný QR kód pomocou ručného skenera.
Technologická pripravenosť celej siete
Slovenská pošta zdôraznila, že nejde len o vybrané pracoviská. Technologický upgrade prebehol na všetkých priehradkách v rámci celej pobočkovej siete. Každé pracovisko disponuje potrebným hardvérom – od čítačiek čipových kariet až po skenery na digitálne kódy. Tento krok zrýchľuje najmä administratívne náročnejšie služby, ako sú peňažné prevody, preberanie zásielok do vlastných rúk či služby štátu na pošte.
Zavedenie plne digitálneho overovania identity v roku 2026 je dôležitým míľnikom, ktorý približuje poštové služby štandardom 21. storočia. Pre občanov to znamená menej čakania v radoch a vyššiu mieru bezpečnosti pri nakladaní s osobnými údajmi. Slovenská pošta tak pokračuje v stratégii modernizácie, ktorá má z tradičnej inštitúcie vytvoriť efektívne digitálne centrum pre občanov.