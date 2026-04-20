Pondelkové ráno v Seredi poznačila tragická udalosť. V priestoroch železničnej infraštruktúry prišiel o život 42-ročný muž, ktorý sa dostal do kontaktu s elektrickým trakčným vedením. Napriek okamžitej pomoci spolupracovníkov sa ho zachrániť nepodarilo.
Tragédia pod mestským mostom
K nešťastiu došlo v priestoroch pod mostom na Ulici M. R. Štefánika. Polícia bola na miesto privolaná po hlásení o vážnom pracovnom úraze. Podľa predbežných zistení Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave muž utrpel devastačný zásah elektrickým prúdom z trakčného vedenia, ktoré sa nachádza pod napätím niekoľko tisíc voltov.
Zhrnutie doterajších informácií o incidente (apríl 2026):
- Obeť: 42-ročný muž, podľa prvotných správ malo ísť o pracovníka v danom úseku.
- Prvá pomoc: Spolupracovníci obete začali s resuscitáciou okamžite po zasiahnutí, no zranenia boli nezlučiteľné so životom.
- Právne kroky: Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
- Lokalita: Úsek trate v Seredi na Ulici M. R. Štefánika.
Nebezpečenstvo vysokého napätia
Okolnosti, za ktorých sa muž dostal do nebezpečnej blízkosti vedenia, sú aktuálne predmetom vyšetrovania. Odborníci zo železníc opakovane upozorňujú, že trakčné vedenie je pod napätím 25 000 V (striedavý prúd) alebo 3 000 V (jednosmerný prúd) a k smrteľnému výboju môže dôjsť aj bez priameho fyzického dotyku, stačí priblíženie na kritickú vzdialenosť.
Vyšetrovatelia v Seredi momentálne preverujú, či boli na mieste dodržané všetky bezpečnostné predpisy súvisiace s prácou v blízkosti trakčného vedenia. Tragédia v roku 2026 opäť zdôrazňuje extrémnu rizikovosť železničného prostredia, kde akékoľvek zaváhanie či technická chyba môžu mať fatálne následky v zlomku sekundy.