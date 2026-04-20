Sever Japonska sa v pondelok ocitol pod ničivou silou prírody. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo prefektúru Iwate a vyvolalo okamžitý poplach pred vlnami cunami. Úrady nariadili masívnu evakuáciu pobrežných oblastí, pričom otrasy budov hlásili obyvatelia až v stovky kilometrov vzdialenom Tokiu.
Epicentrum v malej hĺbke a prvé vlny
K zemetraseniu došlo o 16:53 h miestneho času (9:53 h SELČ) v kriticky nízkej hĺbke približne 10 kilometrov. Práve malá hĺbka ohniska prispela k intenzite otrasov a rýchlemu vzniku vĺn. Japonský meteorologický úrad (JMA) varoval, že prívalová vlna môže dosiahnuť výšku až 3 metre. Prvé potvrdené cunami s výškou 80 centimetrov zasiahlo prístav Kudži zhruba 40 minút po hlavnom otrase.
Aktuálny prehľad situácie v prefektúre Iwate:
- Magnitúda: 7,4 (podľa JMA).
- Epicentrum: Severné pobrežie prefektúry Iwate.
- Varovanie: Najvyšší stupeň pohotovosti pre pobrežné oblasti a ústia riek.
- Odporúčanie: Okamžitý presun na vyvýšené miesta alebo do certifikovaných evakuačných budov.
Krízové opatrenia vlády Sanae Takaičiovej
Úrad japonskej premiérky Sanae Takaičiovej reagoval okamžite zriadením krízového tímu, ktorý koordinuje záchranné zložky a monitoruje škody na infraštruktúre. Televízia NHK v nepretržitom vysielaní vyzýva občanov, aby sa nevracali k brehom, pretože vlny cunami udierajú opakovane a ich intenzita sa môže zvyšovať. Meteorológovia navyše varujú pred silnými dotrasmi, ktoré môžu v nasledujúcich hodinách zasiahnuť už aj tak oslabené konštrukcie budov.
Japonsko, ktoré leží v jednej z najaktívnejších seizmických oblastí sveta, opäť preveruje svoju pripravenosť na katastrofy. Hoci moderné systémy včasného varovania zafungovali a poskytli obyvateľom drahocenné minúty na útek, rozsah materiálnych škôd bude zrejmý až po ustúpení prílivu. Celý svet momentálne sleduje vývoj v prefektúre Iwate, ktorá v minulosti čelila podobným tragédiám.