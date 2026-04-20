Napätie na slovenskej politickej scéne graduje. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok oznámila, že podáva návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Podľa liberálov minister nezvláda riadenie rezortu, čo demonštrujú na kauzách v polícii aj na kontroverzných opatreniach na hraniciach.
Opozícia spája sily: 60 podpisov pod návrhom
Líder SaS Branislav Gröhling potvrdil, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra má podporu celého opozičného spektra. „Máme asi 60 podpisov, ktoré bohato stačia, a ideme to dnes podať,“ spresnil poslanec Juraj Krúpa. Opozícia ministrovi vyčíta najmä personálnu nestabilitu v Policajnom zbore, podozrenia z netransparentných nákupov a celkovú neschopnosť dosahovať reálne výsledky.
Hlavné dôvody pre odvolanie Matúša Šutaja Eštoka podľa SaS:
- Zdevastovaný Policajný zbor: Kritika personálnych čistiek a odchodov skúsených vyšetrovateľov.
- Podozrenia z korupcie: Výhrady k predraženému nakupovaniu a údajnému „kupčeniu“ v rezorte.
- Nelegálna migrácia: Pochybnosti o efektivite nasadenia bezpečnostných zložiek na hraniciach.
- Neúspešné PR akcie: Nasadenie vojakov a policajtov po voľbách, ktoré podľa SaS stálo milión eur bez jediného zadržaného migranta.
List do Budapešti: Gröhling oslovil Pétera Magyara
Okrem domáceho politického boja SaS reaguje aj na vyjadrenia z maďarskej strany. Branislav Gröhling informoval, že zaslal list budúcemu maďarskému premiérovi Péterovi Magyarovi. Dôvodom sú Magyarove výroky o nelegálnej migrácii, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska. „Požiadal som ho, aby tieto svoje tvrdenia detailne rozviedol, a požiadal som ho aj o budúce stretnutie,“ uviedol predseda SaS.
Gröhling zdôraznil, že Magyarove vyjadrenia len potvrdzujú neúčinnosť doterajších krokov slovenského ministerstva vnútra. Podľa neho bola „manévre“ na hraniciach len nákladnou reklamnou kampaňou ministra, ktorá neodrážala skutočnú bezpečnostnú realitu. Opozícia očakáva, že parlamentná schôdza k odvolávaniu ministra prebehne v najbližších dňoch, hoci pri súčasnom rozložení síl je úspech návrhu nepravdepodobný.
Situácia v apríli 2026 ukazuje, že téma bezpečnosti a migrácie zostáva hlavným politickým bojiskom. Kým ministerstvo vnútra obhajuje svoje kroky snahou o ochranu občanov, opozícia volá po vyvodení zodpovednosti za miliónové náklady a „rozklad“ štátnych inštitúcií. Výsledok tohto súboja určí dynamiku vzťahov v parlamente na najbližšie mesiace.