Rodičov detí, ktorých školy či škôlky zostanú 8. mája 2026 zatvorené z rozhodnutia riaditeľa, čaká administratívna pomoc. Sociálna poisťovňa (SP) potvrdila, že v takomto prípade majú zákonní zástupcovia nárok na dávku ošetrovné (OČR). Celý proces je navyše zjednodušený a nevyžaduje si návštevu pediatra.
Ako postupovať pri žiadosti o ošetrovné
Kľúčovou zmenou oproti bežnej „paragrafovej“ OČR je, že potvrdenie nevystavuje lekár, ale samotné vzdelávacie zariadenie. Postup pre rodičov je nasledovný:
- Tlačivo: Rodič si stiahne a vytlačí žiadosť priamo z webovej stránky Sociálnej poisťovne.
- Potvrdenie školou: Vyplnené tlačivo predloží škole alebo predškolskému zariadeniu na potvrdenie o uzavretí.
- Potvrdenie zamestnávateľom: Ak je žiadateľ zamestnancom, musí mu dokument potvrdiť aj jeho zamestnávateľ.
- Odovzdanie: Podpísanú žiadosť doručí rodič na pobočku SP osobne, poštou alebo elektronicky cez portál slovensko.sk.
Podmienky nároku a výška dávky
Dávka ošetrovné nie je určená len pre rodičov. Po splnení zákonných podmienok si ju môžu uplatniť aj iní príbuzní, napríklad starí rodičia. Sociálna poisťovňa pripomína, že nárok vzniká na deti do dovŕšenia 11. roku veku, prípadne do 18. roku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Finančné parametre dávky pre rok 2026:
- Výška dávky: Ošetrovné predstavuje 55 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej dennej mzdy) poistenca.
- Termín: Nárok sa vzťahuje na konkrétny deň 8. mája 2026, kedy je štátny sviatok, no v prípade riaditeľského voľna by rodič inak nemal zabezpečenú starostlivosť.
Táto možnosť predstavuje dôležitú finančnú kompenzáciu pre rodiny, ktoré si kvôli zatvoreniu školského zariadenia nemôžu plniť pracovné povinnosti. Sociálna poisťovňa odporúča neodkladať potvrdenie žiadosti školou, aby mohla byť dávka spracovaná a vyplatená v riadnom termíne.