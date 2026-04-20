Bezpečnosť na koľajniciach je v kritickom stave. Slovenskí rušňovodiči v pondelok ostro vystúpili proti plánom Ministerstva dopravy (MD) SR a žiadajú prehodnotenie investičných priorít. Namiesto sporných kamerových systémov pre personál navrhujú modernizáciu najrizikovejších priecestí, kde dochádza k tragickým zrážkam s cestnými vozidlami.
Priorita: Inteligentné priecestia namiesto kamier
Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka upozornil, že štátne zdroje sú obmedzené a mali by smerovať tam, kde zachránia najviac životov. „Nepýtame si menej bezpečnosti. Pýtame si investície tam, kde majú najvyšší bezpečnostný účinok,“ uviedol. Reagoval tak na tragickú nehodu v Dunajskej Strede zo 16. apríla 2026, pri ktorej po zrážke vlaku s kamiónom zahynul vodič a zranilo sa viac ako 20 ľudí.
Rušňovodiči navrhujú nasadenie moderných technológií, ktoré sú v Európe už štandardom:
- Inteligentné detekčné systémy: Senzory schopné odhaliť uviaznuté vozidlo na priecestí a okamžite varovať blížiacu sa vlakovú súpravu.
- Zabezpečenie „desiatky smrti“: Okamžitá modernizácia 10 najrizikovejších priecestí na Slovensku bez ohľadu na frekvenciu trate.
- Stopka pre telové kamery: Zdroje pôvodne určené na monitorovanie rušňovodičov by mali byť presunuté na technické zabezpečenie infraštruktúry.
- Odborná diskusia: Výzva na vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ŽSR, polície a expertov na dopravu.
Rozhodujúci utorok v parlamente
Napätá situácia v železničnom sektore sa v utorok 21. apríla o 8.00 h presunie na pôdu Národnej rady SR. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude riešiť dve kľúčové témy, ktoré vyvolali vlnu nevôle a protestné zhromaždenia:
- Zavedenie telových kamier pre rušňovodičov, s ktorými personál zásadne nesúhlasí.
- Plánované zrušenie osobnej dopravy na úseku Zvolen – Šahy.
Rušňovodiči zdôrazňujú, že za tragické nehody často nemôžu, no nesú ich najťažšie následky – vrátane strát na životoch kolegov v minulých rokoch. Rokovanie v parlamente považujú za poslednú šancu na vecný a konštruktívny dialóg. Ak štát nezačne systémovo investovať do bezpečnosti priecestí a pracovných podmienok, sektor železníc, bez ktorého Slovensko nedokáže fungovať, môže čeliť ešte hlbšej kríze.