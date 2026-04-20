Nočná dráma na východe Slovenska sa skončila šťastne. Na známom horskom priechode Dargov došlo v noci zo soboty na nedeľu k rozsiahlemu požiaru autobusu. Napriek tomu, že vozidlo pohltili plamene v priebehu niekoľkých minút, všetkých 20 cestujúcich sa podarilo včas evakuovať.
Zásah v náročných podmienkach
Hasiči z Bidoviec (okres Košice-okolie) boli k požiaru privolaní krátko pred 2.30 h ráno. Pri ich príchode na Dargovský kopec už nebolo možné vozidlo zachrániť. „Po príchode na miesto bol autobus už celý v plameňoch, pričom všetci cestujúci sa nachádzali mimo vozidla,“ informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach. Na mieste zasahovali aj posilové jednotky z Košíc s cisternou a špeciálnym evakuačným autobusom.
Autobus sa nepodarilo zachrániť, viezlo sa v ňom 20 ľudí; Foto: facebook.com/krhazzkosice
Kľúčové fakty o zásahu a následkoch požiaru:
- Lokalita: Horský priechod Dargov (okres Košice-okolie).
- Spotreba vody: Na likvidáciu plameňov bolo použitých až 13 000 litrov vody.
- Technika: Hasiči nasadili štyri hasebné prúdy a penu, aby zabránili rozšíreniu ohňa do okolitého lesného porastu.
- Príčina: Podľa predbežného vyšetrovania bola za požiarom prevádzkovo-technická porucha vozidla.
Na miesto privolali evakuačný autobus
Vďaka rýchlej reakcii vodiča a disciplíne pasažierov nedošlo k žiadnym zraneniam. Evakuované osoby našli dočasné útočisko v evakuačnom autobuse HaZZ, kde im bolo poskytnuté nevyhnutné zázemie a tepelný komfort, kým pre nich neprišiel náhradný spoj dopravcu. Požiar však spôsobil dočasné obmedzenia v doprave na hlavnom ťahu smerom na Michalovce.
Udalosť z 18. apríla 2026 opäť otvorila otázku technického stavu diaľkových autobusov na slovenských cestách. Hoci hasiči z Bidoviec a Košíc zvládli zásah profesionálne, úplná deštrukcia vozidla ukazuje, ako rýchlo sa technická porucha môže zmeniť na život ohrozujúcu situáciu. Polícia aj experti HaZZ budú v nasledujúcich dňoch presne špecifikovať, ktorá súčiastka zlyhanie spôsobila.