Vysokohorské oblasti Slovenska bičuje silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré varujú pred nepriaznivým počasím najmä na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier. Turisti by mali byť v priebehu dnešného dňa mimoriadne obozretní.
Víchrica nad hranicou lesa
Výstrahy sa týkajú okresov Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú, že v polohách nad 1 500 metrov nad morom dosiahne vietor v nárazoch rýchlosť až 110 až 115 km/h. Priemerná rýchlosť vetra sa môže pohybovať v rozmedzí 70 až 85 km/h, čo podľa Beaufortovej stupnice zodpovedá úrovni víchrice.
Pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska vydali prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách; Foto: shmu.sk
Riziko pre turistov a horolezcov
SHMÚ zdôrazňuje, že vietor s týmito parametrami predstavuje hrozbu predovšetkým pre pešiu turistiku a horolezectvo. V otvorenom teréne nad pásmom lesa môže byť pohyb extrémne náročný až nemožný. Horská záchranná služba (HZS) odporúča zvážiť plánované túry na hrebene a radšej voliť trasy v nižších polohách chránených lesným porastom.
Dnešné podmienky na horách pripomínajú, že jarné počasie vo vysokých polohách vie byť stále nevyspytateľné. Vietor o sile víchrice môže skomplikovať nielen samotnú chôdzu, ale aj orientáciu v teréne. Návštevníkom hôr odporúčame sledovať aktuálne radarové snímky a operatívne výstrahy na stránkach SHMÚ a HZS až do podvečerných hodín.
- Platnosť výstrah: Predbežne do 17.00 h dňa 20. apríla 2026.
- Rýchlosť vetra: Nárazy až do 115 km/h predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre pohyb osôb.
- Dotknuté oblasti: Vysokohorský terén stredného a severného Slovenska.
- Charakter javu: Hoci je takáto rýchlosť vetra v danej oblasti bežná, zvyšuje riziko podchladenia a straty stability.