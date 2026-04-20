Ukrajinské drony podnikli v noci na pondelok masívny útok na ropnú rafinériu v prístavnom meste Tuapsa v juhoruskom Krasnodarskom kraji, informovali ukrajinské i ruské médiá. Podľa vyjadrení tamojšieho gubernátora Venjamina Kondratieva si úder vyžiadal najmenej jednu obeť a ďalšia osoba utrpela zranenia.
Explózie a rozsiahly požiar v prístave
Ruské telegramové kanály s odvolaním sa na výpovede miestnych obyvateľov uviedli, že v okolí prístavu bolo zaznamenaných niekoľko explózií a vypukol rozsiahly požiar. V rafinérii podľa nich horeli najmenej dve nádrže určené na skladovanie ropy.
„Tuapsa bola uplynulú noc terčom ďalšieho masívneho útoku dronmi. Podľa nepotvrdených údajov bola v blízkosti námorného prístavu zabitá jedna osoba,“ uviedol Venjamin Kondratiev na svojom účte na sociálnej sieti Max. Zároveň potvrdil, že v prístave vypukol požiar.
O masívnom dronovom útoku informovala agentúra TASS aj portál The Kyiv Independent, tvrdenia však doposiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská armáda zatiaľ vyhlásenia ruských predstaviteľov nekomentovala a presný rozsah materiálnych škôd nie je známy.
Strategický význam rafinérie a ruská odveta
Rafinéria v meste Tuapsa, ktoré sa nachádza približne 75 kilometrov severozápadne od letoviska Soči, je strategickým zariadením. Jej kľúčové parametre a kontext útokov sú nasledovné:
- patrí ruskému ropnému gigantu Rosnefť,
- radí sa medzi desať najväčších rafinérií v Rusku,
- ročne je schopná spracovať približne 12 miliónov ton ropy,
- Ukrajina v posledných mesiacoch zámerne zintenzívnila útoky na podobnú ruskú ropnú infraštruktúru.
Aj Rusko pritom v noci na pondelok útočilo dronmi na územie Ukrajiny. Terčom sa stalo mesto Brovary v Kyjevskej oblasti, kde obyvatelia hlásili niekoľko explózií, pričom zranenia utrpela najmenej jedna osoba.