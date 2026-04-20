Stupeň opakovane použiteľnej ťažkej nosnej rakety New Glenn, ktorú vyvinula a prevádzkuje americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, v nedeľu po štarte z floridského Mysu Canaveral opäť úspešne pristál na Zemi, avšak komunikačný satelit Blue Bird 7 vysadila na nesprávnu obežnú dráhu.
Nepodarilo sa dosiahnuť správnu výšku
Raketa odštartovala okolo 13.25 h SELČ, jej prvý stupeň asi o desať minút neskôr bezpečne pristál na špeciálnej plošine Jacklyn v Atlantiku. Satelit BlueBird 7, vyvinutý partnerskou firmou AST SpaceMobile, mala raketa vyniesť na nízku obežnú dráhu Zeme. To sa jej však nepodarilo a družica napokon bude musieť byť zlikvidovaná.
„Zatiaľ čo sa satelit oddelil od nosnej rakety a zapol sa, jeho letová výška je nedostatočná na zachovanie fungovania pomocou vlastného pohonu a bude stiahnutý z obežnej dráhy,“ uviedla v oficiálnom stanovisku firma AST SpaceMobile. Blue Origin taktiež zareagovala: „Momentálne to vyšetrujeme a poskytneme aktualizáciu, keď budeme mať podrobnejšie informácie.“
Satelit mal byť súčasťou širšej konštelácie komunikačných zariadení a vynikal viacerými kľúčovými parametrami a úlohami:
- išlo o jeden z najväčších komerčných satelitov vôbec,
- bol vybavený anténou s plochou viac ako 220 štvorcových metrov,
- mal poskytovať priame širokopásmové 5G pripojenie z vesmíru priamo k bežným smartfónom (využitím technológie Direct-to-Device).
Nové ciele v konkurenčnom boji
Nedeľňajší v poradí tretí let rakety New Glenn, ktorá je vysoká úctyhodných 98 metrov, mal ukázať predovšetkým jej spoľahlivosť pri opakovanom použití v ostrom konkurenčnom boji s raketou Falcon 9 (tú vyvinula firma SpaceX miliardára Elona Muska). Spoločnosť Blue Origin navyše už vlani v novembri uviedla, že postaví ešte väčší, podstatne výkonnejší variant svojej rakety s názvom New Glenn 9x4.
Raketa New Glenn sa pritom pri svojom historicky prvom lete v januári 2025 dostala priamo do vesmíru. Pri jej druhom lete, asi o desať mesiacov neskôr, úspešne vyniesla na orbitu dva dôležité orbitery od americkej vesmírnej agentúry NASA. Nedeľňajšie zlyhanie tak pre Bezosovu firmu predstavuje nepríjemnú, i keď cennú lekciu v tvrdom boji o vesmírny trh.