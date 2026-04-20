Velenie iránskych ozbrojených síl v nedeľu oznámilo, že „čoskoro“ vykoná odvetu za zadržanie nákladnej lode plaviacej sa pod iránskou vlajkou v Ománskom zálive námorníctvom USA. Útok na plavidlo a následné nalodenie sa amerických vojakov na palubu označilo za porušenie prímeria a pirátstvo. Informovali o tom televízie Sky News a al-Džazíra.
Obvinenia z pirátstva a deaktivácia lode
„Agresívna Amerika porušila prímerie a spáchala akt námorného pirátstva tým, že zaútočila na jednu z iránskych obchodných lodí vo vodách Ománskeho zálivu,“ uvádza sa vo vyhlásení velenia, ktoré zverejnila agentúra Tasnim. Podľa iránskych ozbrojených síl sa vojenský incident odohral nasledovne:
- americké sily nákladnú loď ostreľovali,
- niekoľkí príslušníci námornej pechoty sa následne nalodili na palubu,
- vojaci okamžite deaktivovali jej navigačný systém,
- loď sa v tom čase vracala do Iránu z Číny.
„Varujeme, že ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky na toto ozbrojené pirátstvo americkej armády čoskoro zareagujú a podniknú odvetné opatrenia,“ konštatuje sa v ostrom stanovisku Teheránu.
Trumpovo vyhlásenie a zábery z útoku
Prezident USA Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social oznámil, že americké námorníctvo zaútočilo na nákladnú loď Touska, ktorá sa pokúšala prelomiť americkú blokádu iránskych prístavov. Plavidlo podľa neho dostalo jasné varovanie od torpédoborca USS Spruance, aby zastavilo, no neuposlúchlo ho. Trump dodal, že príslušníci americkej námornej pechoty majú loď, na ktorú boli uvalené sankcie amerického ministerstva financií, pod plnou kontrolou.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) po incidente zverejnilo dramatické zábery zachytávajúce okamih, keď torpédoborec USS Spruance spustil paľbu na nákladnú loď Touska. Na zázname je zreteľne počuť trúbenie i to, ako americká vojnová loď varuje posádku, aby okamžite opustila strojovňu, pretože bude cieľom „zneškodňujúcej paľby“.