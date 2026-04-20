Muž, ktorý v nedeľu ráno spustil streľbu na viacerých miestach v meste Shreveport v americkom štáte Louisiana, zabil osem detí vrátane siedmich vlastných a postrelil dvoch ďalších ľudí, ktorých stav je vážny. Polícia podozrivého pri prenasledovaní zastrelila. Na brífingu to uviedol hovorca miestnej polície Chris Bordelon.
Najsmrtiacejší útok za posledné roky
Podľa databázy, ktorú spravujú agentúra AP a USA Today v spolupráci s Northeastern University, išlo o najsmrtiacejšiu masovú streľbu v USA od januára 2024, keď bolo na predmestí Chicaga zabitých osem ľudí.
Vek obetí sa pohybuje od jedného do približne 12 rokov. Jednou zo zranených je matka niektorých detí podozrivého, ktorého Bordelon identifikoval ako Shamara Elkinsa.
Priebeh tragédie a rodinný motív
Bezprostredne nebolo známe, čo bolo presným motívom Elkinsovho konania. Vyšetrovatelia sú však presvedčení, že streľba bola aktom domáceho násilia. Rekonštrukcia tragédie ukázala nasledovný vývoj:
- streľba sa začala okolo 6.00 h miestneho času v štvrti južne od centra Shreveportu,
- Elkins postrelil v jednom dome ženu a následne odišiel na druhé miesto,
- tam zabil osem detí – telá siedmich z nich sa našli v interiéri, jedno sa nachádzalo na streche,
- prokurátorka Tammy Phelpsová uviedla, že niektoré deti sa pokúsili utiecť zadným vchodom.
Sesternica jednej zo zranených žien uviedla, že Elkins a jeho manželka sa rozvádzali a v pondelok sa mali prísť na súd. Dvojica sa podľa nej krátko pred streľbou pohádala. Z policajných záznamov tiež vyplýva, že útočník bol v roku 2019 zatknutý v prípade súvisiacom so strelnými zbraňami, nemal však žiadne záznamy týkajúce sa domáceho násilia.
Shreveport je tretím najväčším mestom v Louisiane. Nachádza sa na severozápade tohto štátu USA neďaleko hraníc s Texasom. Extrémna tragédia komunitou hlboko otriasla a vyšetrovanie celého incidentu naďalej prebieha.