Zoskupenie Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva zvíťazilo v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách so ziskom 37,5 percenta hlasov. Ukázal to exit poll agentúry Alpha Research po uzavretí volebných miestností. Na zloženie väčšinovej vlády však bude nová politická sila potrebovať ďalších koaličných partnerov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Odhadované výsledky a volebná účasť
Exit poll naznačuje, že celková volebná účasť dosiahla 43,4 percenta. Podľa zverejnených odhadov si politické subjekty rozdelili hlasy nasledovne:
- Progresívne Bulharsko (Rumen Radev): 37,5 %,
- Občania za európsky rozvoj Bulharska – GERB (Bojko Borisov): 16,2 %,
- Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (PP-DB): 14,5 %,
- Hnutie za práva a slobody (MRF): 8,4 %,
- Obroda: 4,9 %,
- aliancia BSP – Zjednotená ľavica: tesne nad potrebnou štvorpercentnou hranicou.
Rumen Radev už pred voľbami avizoval, že chce so svojím zoskupením získať absolútnu väčšinu v 240-člennom parlamente. Zároveň kategoricky odmietol, že by po voľbách vytvoril koalíciu s druhou najsilnejšou stranou GERB, ktorú vedie bývalý premiér Bojko Borisov.
Z prezidentského paláca do parlamentu
Niekdajšia hlava štátu pôsobila v prezidentskom paláci dlhých deväť rokov, no v januári z tejto funkcie nečakane odstúpila. Počas svojho pôsobenia v úrade sa Radev aktívne zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a ostro kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine. V aktuálnej kampani voličom sľuboval predovšetkým nekompromisný boj proti korupcii.
Bulharsko je dlhodobo vystavené hlbokej politickej nestabilite. Politické strany v rozdrobenom parlamente už od roku 2021 nedokážu vytvoriť stabilné vládne koalície, v dôsledku čoho sa za uplynulých päť rokov konalo už osem parlamentných volieb. Zostavovanie novej vlády tak bude pre Radeva a jeho hnutie ďalším náročným testom.