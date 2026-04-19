Opozičné parlamentné KDH pôjde do blížiacich sa volieb samostatne a s jasným plánom priniesť zmenu. Hnutie je presvedčené, že iba silné KDH je zárukou stabilnej vlády bez súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to líder Kresťanskodemokratického hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský, o čom prostredníctvom TASR informovalo komunikačné oddelenie strany.
Priority hnutia a odmietnutie širokých blokov
Podľa Milana Majerského je KDH pripravené prevziať zodpovednosť, pričom ich prípadná účasť vo vláde má priniesť hneď niekoľko kľúčových priorít:
- výrazné naštartovanie slovenskej ekonomiky,
- cielenú a adresnú pomoc rodinám,
- komplexnú obnovu zdravotníctva.
Predseda hnutia si myslí, že pri veľkom spájaní do širokých predvolebných blokov hrozí zánik pravicových a konzervatívnych hodnôt, čím by voliči prišli o jasnú voľbu. „KDH dnes túto alternatívu predstavuje a zo svojich konzervatívnych hodnôt neustúpime. Vláda s KDH bude vládou bez chaosu, bez experimentov a so zameraním na reálnu pomoc ľuďom,“ doplnil na záver Milan Majerský.