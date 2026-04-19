Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu s premiérom Robertom Ficom prelet cez svoje územie počas cesty do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Oznámil to v nedeľu tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, pričom samotný Fico už v sobotu potvrdil, že prelet mu nepovolia ani ďalšie pobaltské štáty - Litva a Lotyšsko.
Jasný postoj Estónska k vojenskej agresii
„Fico opäť nedostane povolenie na prelet estónskym vzdušným priestorom na ceste do Moskvy, kde sa má 9. mája zúčastniť na slávnostnej prehliadke, ktorá slúži na oslavu agresora. Zamietli sme to minulý rok a rovnaká zásada platí aj teraz,“ zdôraznil Tsahkna podľa oficiálneho vyhlásenia na webe rezortu diplomacie.
Minister následne doplnil, že postoj Estónska je jasný a nemenný. Žiadna krajina podľa neho nesmie využívať ich vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Moskvou z niekoľkých zásadných dôvodov:
- Rusko naďalej porušuje základné medzinárodné pravidlá,
- vedie neospravedlniteľnú a agresívnu vojnu proti susednej Ukrajine,
- svojím konaním priamo ohrozuje bezpečnostnú stabilitu celej Európy.
Reakcia premiéra a náhradná južná trasa
Predseda vlády Robert Fico už v sobotu informoval, že povolenie na let nedostane ani od Vilniusu a Rigy. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. No čo už, členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu EÚ letieť nad ich územím. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpédovalo Estónsko,“ vyhlásil vo svojej reakcii.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom podstatne dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Okrem účasti na oslavách konca druhej svetovej vojny predošlý rok absolvoval v Moskve aj dôležité bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších zúčastnených krajín.