Úrady verejného zdravotníctva v SR v plnej miere spolupracujú s políciou v prípade podozrivej detskej výživy, ktorá mala byť kontaminovaná a ktorú zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová nariadila kontroly v dotknutej predajni a v centrále uvedeného obchodného reťazca. Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.
Medzinárodná spolupráca a kontroly
Hygienici zamerali kontroly na vybrané výrobky detskej výživy značky HiPP na základe doteraz poskytnutých informácií od polície. „Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako kontaktného bodu pre systém vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ (tzv. AAC systém), požiadal kontrolné orgány v Českej republike o distribučný zoznam predmetných výrobkov, ako aj o ďalšie informácie zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,“ uviedla Račková.
Odporúčania a varovania pre spotrebiteľov
ÚVZ dôrazne upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli maximálne obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, a to na Slovensku aj v zahraničí. Úrad ľuďom odporúča výrobok nekonzumovať, ak spozorujú niektorý z nasledujúcich znakov:
- výrobok javí známky porušenia obalu či viečka a pôsobí, že už bol otvorený,
- pri otváraní chýba charakteristický zvuk cvaknutia,
- výrobok má neobvyklý alebo vyslovene skazený zápach.
Ak sa s takýmto produktom stretnete, úrad radí, aby ste ho odložili bokom od ostatných potravín a zabezpečili, aby k nemu nemali prístup ďalší členovia domácnosti. „Následne si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. V prípade podozrenia kontaktujte políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodali zástupcovia ÚVZ.
Kauza odštartovala po tom, čo rakúska polícia v sobotu (18. apríla) varovala pred dojčenskou výživou, do ktorej mohla byť pridaná nebezpečná látka, pričom výrobca už predtým stiahol mrkvovo-zemiakové pyré zo siete rakúskych supermarketov SPAR. Slovenská polícia následne obdržala informáciu o možnej kontaminácii a podozrivú šaržu zaistila priamo v predajni v Dunajskej Strede, odkiaľ putovala na odborné laboratórne preskúmanie.