Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev. V nedeľu to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého mu túto informáciu sprostredkoval Brusel.
Podmienka Budapešti: Žiadna ropa, žiadne peniaze
Maďarský postoj k financovaniu Kyjeva zostáva nateraz neoblomný a viazaný na energetickú bezpečnosť štátu. „Postoj Maďarska sa nezmenil: žiadna ropa = žiadne peniaze. Len čo sa obnovia dodávky ropy, už nebudeme brániť poskytnutiu pôžičky,“ napísal Viktor Orbán na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že strategický ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla. Aktuálnu situáciu a postoje kľúčových hráčov možno zhrnúť nasledovne:
- Ukrajina deklaruje, že ropovod bude do konca mesiaca opravený a pripravený na prevádzku,
- Maďarsko podmieňuje uvoľnenie miliardovej pomoci okamžitým spustením tranzitu,
- Slovensko hrozí blokovaním nového balíka sankcií, kým sa situácia nevyrieši.
Slovenská hrozba vetom a politický obrat v Maďarsku
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku už od 27. januára. Viktor Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z čisto politických dôvodov. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj Robert Fico tento týždeň avizovali, že Bratislava je pripravená blokovať 20. balík sankcií proti Rusku, kým sa neobnovia dodávky.
Situáciu môže výrazne zmeniť výsledok maďarských volieb z 12. apríla, v ktorých presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky pre Ukrajinu výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko, čím by ukončil súčasný pat v regióne.