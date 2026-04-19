V obci Láb v okrese Malacky došlo v nedeľu k tragickej dopravnej nehode. Dvaja ľudia jazdiaci spolu na motocykli narazili do stromu, pričom vodič zraneniam na mieste podľahol a spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Osudná zákruta a následky nárazu
K mimoriadne vážnej nehode došlo podľa polície na ceste smerom na obec Vysoká pri Morave. Z doterajších informácií o priebehu havárie vyplýva niekoľko tragických skutočností:
- k nárazu do stromu došlo priamo v zákrute,
- vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a priamo na mieste im podľahol,
- spolujazdec nehodu prežil, no záchranári ho museli s vážnymi zraneniami okamžite previezť do nemocnice.
Prebiehajúce vyšetrovanie polície
Príslušníci polície miesto nehody zabezpečili a zisťujú jej presné okolnosti. „Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s tragickou nehodou v obci Láb. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ ozrejmila na záver policajná hovorkyňa Silvia Šimková.