Zástupcovia Spojených štátov odcestujú na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu, kde budú v pondelok večer. Oznámil to v nedeľu americký prezident Donald Trump. Zároveň znova pohrozil zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude dosiahnutá dohoda.
Hrozby a miliardové straty
„Moji zástupcovia idú do Islamabadu v Pakistane. Budú tam zajtra večer, aby viedli rokovania,“ napísal Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Obvinil v ňom tiež Irán z toho, že v sobotu útokmi na lode v Hormuzskom prielive porušil dvojtýždňové prímerie dohodnuté s USA.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a dúfa, že ju Teherán prijme. „Pretože ak nie, Spojené štáty zničia každú jednu elektráreň a každý jeden most v Iráne,“ vyhlásil rázne. Sobotňajšie oznámenie Iránu, že znova uzatvára Hormuzský prieliv, označil prezident za zvláštne, pretože podľa neho prieliv už uzavrela americká blokáda. „Pomáhajú nám bez toho, aby o tom vedeli, a sú to oni, kto uzavretím prielivu stráca, 500 miliónov dolárov denne,“ dodal.
O porušení prímeria Iránom hovoril Trump aj vo vyjadrení pre televíziu ABC, v ktorom povedal, že je stále presvedčený o dosiahnutí dohody. „Stane sa to. Tak či onak. Po dobrom alebo po zlom,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters. Stanica ABC News medzitým s odvolaním sa na veľvyslanca USA pri OSN informovala, že americkú delegáciu na rozhovoroch v Pakistane znova povedie viceprezident J. D. Vance.
Sporný prieliv a obvinenia z vojnových zločinov
Spojené štáty a Irán viedli prvé rokovania na vysokej úrovni v pakistanskom Islamabade už minulý víkend. Skončili sa však bez zjavných výsledkov, čo vyvolalo otázky, či sa obom stranám podarí dohodnúť na ukončení vojny. Samotný konflikt a vyjednávania definujú tieto kľúčové body a termíny:
- vojna sa začala 28. februára leteckými údermi USA a Izraela na Irán,
- prvé neúspešné rokovania prebehli 11. a 12. apríla,
- súčasné dvojtýždňové prímerie má definitívne vypršať už najbližšiu stredu.
Významným sporným bodom zostáva otvorenie Hormuzského prielivu. Irán síce v piatok oznámil jeho sprístupnenie, no rozhodnutie odvolal po Trumpovom vyhlásení, že USA budú pokračovať v námornej blokáde. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu zopakovalo, že táto blokáda je porušením prímeria. „Okrem toho znamená vojnový zločin a zločin proti ľudskosti, pretože úmyselne uvaľuje kolektívny trest na iránske obyvateľstvo,“ uviedol na záver hovorca ministerstva.