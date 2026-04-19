Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) verí, že skutočnosť, že kandidát na maďarského premiéra Péter Magyar neplánuje medzi svoje prvé zahraničné cesty zaradiť návštevu Slovenska, nepredstavuje zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov. Tie sú podľa neho na dobrej úrovni. Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor (PS) si myslí, že Magyar je jasne proeurópsky politik s jednoznačnou orientáciou na Západ. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Benešove dekréty ako jablko sváru
V súvislosti s Péterom Magyarom rozoberali politici aj citlivú tému Benešových dekrétov. Juraj Blanár zdôraznil, že sú základom slovenskej štátnosti a súčasná vláda nebude rušiť ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého sa ich spochybňovanie sankcionuje. „Maďarskú kartu tu už nikto dlho nevytiahol a bolo to práve Progresívne Slovensko, ktoré na svojom zasadnutí (...) zadefinovalo do svojho programu niečo, čo je pre nás absolútne neakceptovateľné pre Slovenskú republiku ako takú,“ pripomenul šéf rezortu diplomacie.
Riešenie dekrétov je podľa Ľudovíta Ódora súčasťou balíka PS na zlepšenie životnej situácie na južnom Slovensku, pričom o tejto téme intenzívne komunikuje aj s víťaznou stranou maďarských volieb Tiszou. PS podľa neho nechce otvárať minulosť, ale má jasný plán, aby v budúcnosti nevznikali nové právne prípady:
- ak by sa hnutie dostalo do vlády, zrušilo by aktuálne ustanovenie Trestného zákona,
- prestalo by sa tak sankcionovať verejné spochybňovanie alebo popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne,
- tento krok by sa týkal právnych aktov vrátane samotných Benešových dekrétov.
Zvážanie migrantov a budúcnosť ropovodu Družba
Blanár reagoval aj na slová o tom, že by sa na slovenské hranice pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zvážali migranti. Označil za „konšpiračnú hlúposť“ spájať túto záležitosť so stranou Smer-SD. Ódor však uviedol, že strana Tisza chce túto záležitosť podrobne vyšetrovať, a pripomenul, že v dobe, keď bol on predsedom vlády, ho tajné služby informovali o nelegálnom zvážaní migrantov z Maďarska na naše územie.
Čo sa týka možného opätovného spojazdnenia ropovodu Družba, minister vyhlásil, že vláda odsudzuje útoky naň, pričom Slovensko urobilo pre diverzifikáciu maximum, keďže ropovod Adria by nemusel kapacitne stačiť. Bývalý premiér však zdôraznil nevyhnutnosť odstrihnúť sa od ruského zdroja, ktorý podľa neho nikdy nebol lacný. „Nemáme sa spoliehať na ropovod na vojenskom území, to je absolútny nezmysel,“ dodal na záver debaty Ľudovít Ódor.