Opozičné hnutie PS pôjde do budúcoročných parlamentných volieb s tromi kľúčovými témami. Sú nimi ekonomický rast, boj proti korupcii a kríza životných nákladov. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to uviedol líder PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka.
Bývanie a spájanie opozície pred voľbami
Čo sa týka krízy životných nákladov, hnutie sa podľa jeho predsedu plánuje sústrediť na viaceré strategické oblasti:
- riešenie problematiky bývania,
- ceny energií,
- zrýchlenie výstavby bytov.
„Máme na to veľmi detailne prepracovaný plán, ktorý si ľudia môžu pozrieť, ktorý som predstavil, ako zdvojnásobiť tempo výstavby bytov. Lebo problém vysokej ceny bytov, ale aj nájmov je ten, že bytov je jednoducho málo,“ vysvetlil Michal Šimečka.
Šéf PS v súvislosti s parlamentnými voľbami ďalej prezradil, že hnutie komunikuje o spolupráci s viacerými opozičnými stranami. Na otázku, či v prípade parlamentných volieb preferuje to, aby sa spájali skôr menšie strany, alebo aby on bol líder, ktorý spojí všetky strany do jedného bloku, odpovedal, že podporí „čokoľvek, čo bude fungovať“. Šimečka zároveň priamo neodpovedal, koho by si vedel predstaviť namiesto seba za lídra PS. Podotkol však, že schopných kandidátov na jeho nahradenie je veľa.
Maďarské voľby a podpora v regiónoch
V diskusii sa politici dotkli aj parlamentných volieb v Maďarsku. Podľa Šimečku predstavuje víťazstvo Pétera Magyara nádej aj pre Slovensko, že v ňom môže nastať zmena. Jeho výhra je podľa neho tiež veľkou nádejou pre Európsku úniu, čo odôvodnil tým, že sa končí kapitola, keď Maďarsko spolu so Slovenskom rozbíjalo jednotu EÚ. Magyar zároveň podľa šéfa PS nebude trójskym koňom ruského prezidenta Vladimira Putina, tak ako slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD).
V súvislosti s tohtoročnými regionálnymi a komunálnymi voľbami Šimečka predpokladá, že PS opäť podporí súčasného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera. Zároveň vylúčil, že by hnutie postavilo vlastného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, a nič podľa neho nenasvedčuje ani tomu, že by PS podporilo zástupcu Maďarskej aliancie v Nitrianskom kraji.