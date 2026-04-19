Rakúska polícia v sobotu večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Zmienená značka ešte v piatok oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“. V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.
Laboratórne testy potvrdili prítomnosť jedu
„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v Českej republike a v Slovenskej republike taktiež preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters.
Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) v sobotu oznámila, že jed na potkany mohol byť do produktu pridaný v rámci pokusov o vydieranie. Úrad v tejto súvislosti zverejnil pre všetkých zákazníkov dôležité výzvy a inštrukcie:
- výrobok by za žiadnych okolností nemali konzumovať,
- kontaminovanú šaržu je možné identifikovať podľa bielej etikety s červeným kruhom na spodnej časti pohára,
- zakúpený produkt majú bezodkladne vrátiť do obchodu, v ktorom ho pôvodne zakúpili.
Séria škandálov a smrteľné následky toxínov
Agentúra AFP konštatuje, že ide o najnovšiu kauzu na trhu s detskou výživou. Už od decembra viacerí výrobcovia vrátane európskych gigantov ako Nestlé, Danone a Lactalis stiahli z trhu dojčenskú výživu vo viac ako 60 krajinách z dôvodu možnej kontaminácie nebezpečným toxínom cereulid. Podľa francúzskych úradov zomrelo hneď niekoľko dojčiat, ktoré konzumovali mlieko obsahujúce tento toxín, hoci prokuratúra v marci uviedla, že prinajmenšom jedna z januárových obetí sa zrejme nespájala s konzumáciou kontaminovanej výživy.