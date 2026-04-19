V priebehu soboty (18. apríla) sa záchranným zložkám podarilo úspešne odstrániť trosky dvoch vetroňov po minulotýždňovej zrážke nad vrchom Borišov vo Veľkej Fatre. Tragická letecká nehoda v okrese Martin si ešte 12. apríla vyžiadala život 65-ročného pilota poľskej národnosti, o čom informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Náročný terén a medzinárodná súťaž
„Napriek tomu, že išlo o veľmi ťažko dostupný a členitý terén, vďaka nasadeniu všetkých zúčastnených sú zvyšky vetroňov odstránené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na koordinácii a samotnom transporte v náročných podmienkach,“ uviedli zástupcovia polície vo svojom poďakovaní.
Zúčastnené bezmotorové lietadlá po silnom náraze spadli priamo do oblasti hrebeňa vrchu Borišov, nachádzajúceho sa mimo vyznačených turistických trás. Obaja piloti sa v tom čase aktívne zúčastňovali na medzinárodnej súťaži v bezmotorovom lietaní s názvom FCC Gliding.
Kto sedel v kokpitoch vetroňov
Horská záchranná služba detailnejšie spresnila, ako celá havária dopadla pre jednotlivých účastníkov. Pri samotnej zrážke sa vo vzduchu nachádzali tieto osoby:
- pilot prvého vetroňa rakúskej príslušnosti (vyviazol bez akýchkoľvek zranení),
- český kopilot v druhom lietadle (stihol sa katapultovať a utrpel len poranenia hlavy a dolnej končatiny),
- 65-ročný pilot pochádzajúci z Poľska, ktorý druhý stroj priamo pilotoval.
Práve starší poľský pilot utrpel pri ničivom páde vetroňa zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste tragédie im podľahol. „Kopilot vyviazol z havárie vďaka katapultovaniu s poraneniami hlavy a dolnej končatiny, druhý člen posádky však už také šťastie nemal,“ uzavreli bilanciu mimoriadne smutného nešťastia horskí záchranári.