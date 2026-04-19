Prvým krokom k zdravej pečeni je zhodnotenie životného štýlu, najmä stravovacích návykov, pohybu či konzumácie alkoholu. Pri príležitosti Svetového dňa pečene sa na tom zhodli gastroenterológ a odborník na výživu Peter Minárik a gastroenterológ a hepatológ Tomáš Koller. Upozornili, že podľa aktuálnych údajov trpí steatózou pečene takmer 47 percent dospelej populácie Slovenska.
Tichý zabijak produktívnej populácie
Dáta podľa lekárov zároveň poukazujú na vážnosť problému. V produktívnom veku medzi 25. až 65. rokom života sú ochorenia pečene treťou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí. Ročne na Slovensku na tieto diagnózy zomiera viac ako 1 000 ľudí. Hlavnými rizikovými faktormi sú obezita, diabetes druhého typu, alkohol a nevhodné stravovanie.
Tomáš Koller poukázal na to, že ochorenia pečene majú často dlhý bezpríznakový priebeh. „Zákernosť ochorení pečene spočíva v ich dlhom, často aj niekoľkoročnom bezpríznakovom priebehu. Toto ‚okno príležitosti‘ však až 80 percent pacientov premešká a diagnózu sa dozvedia až v štádiu komplikácií, keď sa prognóza prežitia skracuje na dva až štyri roky. Včasná diagnostika je preto absolútnym kľúčom k úspešnej liečbe a dlhému životu,“ uviedol.
Podľa neho je nevyhnutná včasná identifikácia rizikových faktorov a využívanie moderných diagnostických metód, ako sú krvné testy či neinvazívna elastografia. „Pravidelný preventívny skríning rizikových faktorov u každého človeka je jediný spôsob, ako zastaviť proces jazvenia pečene a ochrániť si zdravie,“ doplnil Koller.
Základom liečby je strava, pozor na tichých nepriateľov
Odborníci zároveň upozorňujú, že problémy s pečeňou úzko súvisia s metabolickými ochoreniami. Peter Minárik zdôraznil, že významnú úlohu zohráva najmä strava. „Obezita patrí medzi najčastejšie príčiny steatotickej (tukovej) choroby pečene asociovanej s metabolickými poruchami. Väčšina pacientov so stukovatenou pečeňou nezomrie na zlyhanie pečene, ale na choroby srdca a ciev,“ vysvetlil.
Ako by mal vyzerať vhodný jedálniček? „Dobrým príkladom pre model zdravej a pre pečeň prospešnej stravy je kombinácia stredomorskej stravy (olivový olej, morské ryby, celozrnné obilniny) a silných stránok tradičnej slovenskej kuchyne (strukoviny, kapusta, cvikla, vlašské orechy),“ vymenoval Minárik. Z hľadiska stravovania sú podľa neho najväčšími nepriateľmi pečene predovšetkým tieto položky:
- mäsové údeniny a vysoko spracované potraviny,
- fruktóza (najmä v sladených nápojoch),
- nasýtené tuky,
- rafinované sacharidy.
Odborníci v rámci prevencie dôrazne apelujú na včasný skríning prostredníctvom krvných testov a ultrazvuku. Ten je nevyhnutný najmä u ľudí s vyšším BMI. Zároveň vyzývajú na zmenu jedálnička s dôrazom na obmedzenie spracovaných cukrov a tukov, čo je podľa nich kľúčový krok pre dlhý a zdravý život bez komplikácií.