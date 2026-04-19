V Bulharsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby – ôsme od roku 2021. Agentúra AFP informuje, že sa očakáva víťazstvo zoskupenia Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva.
Politická nestabilita a ambície ex-prezidenta
Volebné miestnosti sú otvorené od 07.00 do 20.00 h miestneho času (06.00 – 19.00 h SELČ). Bulharsko je neustále vystavené politickej nestabilite, keďže politické strany v rozdrobenom parlamente od roku 2021 nedokážu vytvoriť stabilné vládne koalície.
Rumen Radev bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine. V marci oznámil, že trojkoalícia Progresívne Bulharsko sa bude uchádzať o priazeň voličov v predčasných voľbách, pričom podľa posledných prieskumov verejnej mienky by mohlo toto zoskupenie získať 35 percent hlasov.
Boj proti korupcii a odmietanie spolupráce
Radev tvrdí, že chce zbaviť krajinu „oligarchického modelu riadenia“, a podľa agentúry AFP podporil protikorupčné protesty na konci roka 2025, ktoré zvrhli vládu podporovanú konzervatívcami. Uviedol, že chce získať absolútnu väčšinu v 240-člennom parlamente a rázne vylúčil povolebnú spoluprácu s týmito aktérmi:
- so stranou Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorej predsedom je trojnásobný premiér Bojko Borisov (strana by mohla získať 20 percent hlasov),
- s Delianom Peevskim, predsedom Hnutia za práva a slobody (MRF), na ktorého uvalili Británia a Spojené štáty sankcie pre korupciu.
Nedostatok dôvery v politiku však ovplyvnil volebnú účasť, ktorá v roku 2024 klesla na 39 percent. Strany pred nedeľňajšími voľbami vyzývali voličov k urnám aj s cieľom obmedziť kupovanie hlasov, proti ktorému rázne zakročila polícia. Pri raziách v uplynulých týždňoch zaistila viac ako milión eur a zadržala stovky ľudí vrátane miestnych predstaviteľov a starostov.