Počas niekoľkých týždňov vojny Irán „víťazil na bojisku“ a s dočasným prímerím so Spojenými štátmi súhlasil len preto, že boli splnené jeho požiadavky, uviedol v sobotu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Neistá dohoda a kontrola nad prielivom
Dvojtýždňové prímerie má skončiť v stredu, ak nebude predĺžené, pričom trvalá dohoda, o ktorú sa usilujú mediátori vrátane Pakistanu, stále nie je finalizovaná a pokrok v kľúčových sporných bodoch je neistý.
„Na bojisku sme víťazili,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave s tým, že Spojené štáty nedosiahli svoje ciele a Irán kontroluje strategickú námornú dopravnú trasu v Hormuzskom prielive. „Ak sme prijali prímerie, bolo to preto, že oni prijali naše požiadavky,“ povedal s odkazom na Washington a rázne zdôraznil: „Všetky snahy nepriateľa smerovali k tomu, aby nám vnútili svoje požiadavky, a je dôležité, aby sme presadili svoje práva, a práve v tomto smere sú rokovania metódou boja.“
Zložité rokovania v Islamabade
Kálíbáf a jeho delegácia viedli 11. apríla v Islamabade za zatvorenými dverami rokovania s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom. Z vyjadrení predstaviteľov a námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Saída Chatíbzádeho zo soboty vyplývajú o aktuálnom diplomatickom vývoji viaceré kľúčové skutočnosti:
- konečnú dohodu sa obom delegáciám zatiaľ dosiahnuť nepodarilo,
- napriek tomu diplomatické rozhovory naďalej pokračujú,
- termín nového kola rokovaní však ešte nebol pevne stanovený.
Obe zúčastnené strany sa podľa iránskeho rezortu diplomacie momentálne sústreďujú najmä na dokončenie základného rámca celej dohody, bez ktorého nebude možné v ďalších mierových rokovaniach s USA uspokojivo pokračovať.