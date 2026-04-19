Námorné sily iránskych Revolučných gárd (IRGC) v sobotu varovali, že akákoľvek loď približujúca sa k Hormuzskému prielivu bude bez varovania považovaná za legitímny vojenský terč. O tomto radikálnom kroku Teheránu informuje agentúra AFP.
Hrozba pre lode v zálive a podmienky Teheránu
„Varujeme, že žiadna loď, akéhokoľvek druhu, by nemala opustiť svoje kotvisko v Perzskom a Ománskom zálive. Akýkoľvek pokus priblížiť sa k Hormuzskému prielivu bude považovaný za spoluprácu s nepriateľom a loď, ktorá poruší toto pravidlo, sa stane terčom,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej oficiálnej webovej stránke Sepah News.
Irán tak nečakane ustúpil od svojho sľubu opätovne otvoriť strategickú vodnú cestu pre komerčnú dopravu počas dohodnutého prímeria vo vojne so Spojenými štátmi. Svojím konaním sleduje hneď niekoľko cieľov a stanovuje jasné podmienky:
- ostro tak protestuje proti americkej blokáde svojich vlastných prístavov,
- deklaruje, že prieliv zostane zablokovaný, až kým Spojené štáty túto blokádu definitívne neukončia,
- svojimi hrozbami paralyzuje vývoz ropy z Perzského zálivu, keďže úžina patrí medzi absolútne kľúčové námorné trasy.
Rýchly zvrat po zrušenom prímerí
Prvé konvoje tankerov pritom začali inak prísne stráženým prielivom opäť prechádzať ešte len v sobotu ráno. Teherán jeho dočasné otvorenie oznámil v piatok večer v úzkej súvislosti s uzavretím prímeria v Libanone. To malo podľa dostupných informácií platiť desať dní od štvrtka, no najnovší vývoj jasne ukazuje, že strategická námorná trasa zostane pre svetový obchod opäť hermeticky uzavretá.