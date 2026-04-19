Necelý týždeň po parlamentných voľbách v Maďarsku sú známe oficiálne konečné výsledky. Doterajšia konzervatívna opozičná strana Tisza pod vedením Pétera Magyara podľa nich získala 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Volebná komisia to oznámila v sobotu po sčítaní všetkých hlasov, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Nové rozloženie síl v parlamente
Vládnuci blok doterajšieho premiéra Viktora Orbána utrpel porážku. Po sčítaní hlasov si tri úspešné politické subjekty rozdelia miesta v parlamente nasledovne:
- strana Tisza obsadí 141 mandátov,
- blok Fidesz-KDNP získa 52 poslancov,
- krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) bude mať 6 mandátov.
Do parlamentu sa nedostala žiadna ďalšia strana. Oficiálne výsledky nadobudnú právoplatnosť po právnom vyriešení prípadných námietok. Prezident Tamás Sulyok môže následne zvolať ustanovujúce zasadnutie parlamentu, podľa ústavy najneskôr na 12. mája.
Podozrenia z podvodu a volebná sťažnosť
Víťaz volieb Péter Magyar medzitým oznámil, že napadne výsledky v jednom volebnom obvode vo Vašskej župe na západe krajiny. Podľa jeho slov tam došlo k zavádzaniu voličov, pretože sa o ich hlasy uchádzal oficiálne nezávislý a strane Fidesz blízky kandidát, ktorý bol jeho menovcom. Tento kandidát s menom Péter Magyar napokon dostal 909 hlasov.
Len takto mohol oficiálny kandidát Fideszu tesne poraziť kandidátku Tiszy a dostať sa do parlamentu, tvrdí predseda víťazného hnutia. O tom, či sa voľby v tomto spornom obvode budú musieť pre podozrenia z manipulácie opakovať, s konečnou platnosťou rozhodne príslušný súd.