Dve lode plaviace sa pod vlajkou Indie sa v sobotu stali cieľom útokov pri snahe preplávať cez Hormuzský prieliv, čo oficiálne potvrdilo aj indické ministerstvo zahraničných vecí. V tejto súvislosti si úrad okamžite predvolal veľvyslanca Iránu. O eskalácii napätia informovali agentúry Reuters a AFP.
Diplomatická roztržka a streľba na lode
Predstaviteľ ministerstva iránskemu diplomatovi jasne odkázal: „India je hlboko znepokojená streľbou na lode a vyzýva iránskych predstaviteľov, aby čo najskôr znova umožnili lodiam smerujúcim do Indie prejsť cez Hormuzský prieliv.“ Naí Dillí sa pritom v posledných týždňoch podarilo zaistiť plavbu viacerých lodí s indickou vlajkou cez inak zablokovaný prieliv.
Organizácie monitorujúce bezpečnosť námornej dopravy už predtým informovali, že iránske sily v sobotu strieľali na viacero komerčných lodí alebo sa im vyhrážali. Irán totiž ustúpil od svojho sľubu opätovne otvoriť túto strategickú vodnú cestu pre komerčnú dopravu počas dohodnutého prímeria vo vojne so Spojenými štátmi, čím ostro protestuje proti americkej blokáde svojich vlastných prístavov.
Spolupráca s Izraelom ako tŕň v oku?
India síce dlhodobo udržiava dobré vzťahy s Teheránom, v poslednom období však výrazne rozširuje svoju strategickú spoluprácu s jeho úhlavným nepriateľom, Izraelom. Kľúčové partnerstvo medzi týmito štátmi sa prehlbuje najmä v nasledujúcich oblastiach:
- zbrojárstvo a obrana,
- poľnohospodárstvo,
- moderné technológie,
- kybernetická bezpečnosť.
Tento geopolitický vývoj a úzke väzby s Izraelom tak môžu byť jedným z faktorov, prečo sa indické komerčné lode stali terčom iránskeho zastrašovania a streľby v inak prísne stráženom Hormuzskom prielive.