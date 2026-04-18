Tvrdenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyara o nelegálnej migrácii sú nepravdivé. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Pri prvom osobnom stretnutí bude Magyara žiadať o vysvetlenie, komu malo toto nepravdivé tvrdenie slúžiť, pričom sa vyjadril aj k ďalším domácim a zahraničnopolitickým témam.
Deravé hranice a energetická kríza
Maďarské hranice boli podľa Fica v rokoch 2022 až 2023 „deravé ako ementál a absolútne nekontrolované“. „Chápem, že v emóciách pred voľbami a po voľbách politici povedia všetko, ale ja nemôžem akceptovať ohrozovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom nezodpovednými politickými vyhláseniami bez akéhokoľvek faktického základu,“ povedal.
Predseda vlády ďalej poukázal na energetickú krízu. Priblížil, že napriek zastaveniu toku ruskej ropy vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft napĺňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí a porovnateľné ceny benzínu. „Ak bude treba a kríza bude pokračovať, sme pripravení okamžite ponúknuť podporné riešenia, ako je napríklad výrazne zľavnené cestovné v hromadnej doprave,“ deklaroval Fico.
Kritika Ukrajiny a plánované zahraničné cesty
V piatok (17. apríla) sa premiér zúčastnil na videokonferencii o spoločnom postupe pri zabezpečení slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Ponúkol odmínovacie kapacity Slovenska pre zamínované pobrežia a skúsenosti z vodného manažmentu pre dotknuté krajiny v zálive. „Chcem vysloviť presvedčenie, že vystrájanie USA, Izraela a ukrajinského prezidenta bude viesť Európsku úniu k poučeniu a zbaveniu sa ideologických okuliarov a posadnutosti voči Ruskej federácii,“ poznamenal premiér s tým, že štát musí využívať všetky politické a právne nástroje na obhajobu svojich záujmov.
Zároveň tvrdí, že nepodporí prijatie nového sankčného balíka v prospech Ukrajiny, kým prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví prevádzku ropovodu Družba. „Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku,“ podotkol. Slovensko bude podľa neho aktívne na úrovni Európskej rady, pričom naďalej platí záujem spolupracovať s každým štátom mimo EÚ a NATO.
V najbližšom čase má predseda vlády nabitý diplomatický a spomienkový program. Pri uctení si obetí a historických udalostí plánuje absolvovať tieto cesty:
- návštevu koncentračného tábora v nemeckom Dachau („Zdá sa mi, že nám rastie počet ľudí, ktorí vyčíňanie fašistov považujú za rozprávky.“),
- položenie kvetov k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády v Moskve, a to aj napriek tomu, že Litva a Lotyšsko mu na to nedovolia preletieť cez svoje územie,
- slovenské oslavy oslobodenia v Liptovskom Mikuláši a uctenie si padlých rumunských vojakov,
- návštevu Normandie a prípadnú cestu do USA na Arlingtonský cintorín vo Washingtone pri príležitosti 250. výročia nezávislosti.
Na záver sa Robert Fico vo svojom vyjadrení zastal aj prezidenta SR Petra Pellegriniho. Mieni, že hlava štátu schytáva politické útoky výlučne za to, že je nadstranícka a neslúži opozícii.