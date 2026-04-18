Pápež Lev XIV. v sobotu povedal, že nechce polemizovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne v Iráne, bude však naďalej hlásať posolstvo mieru z evanjelia. Správy o svojich vyjadreniach počas aktuálnej cesty do Afriky označil hlava katolíckej cirkvi za „nie úplne presné vo všetkých ohľadoch“.
Vysvetľovanie výrokov o hŕstke tyranov
Pápež s novinármi počas letu z Kamerunu do Angoly hovoril aj o Trumpovej kritike na svoju adresu z uplynulého týždňa. Zdôraznil, že jeho slová o pustošení sveta „hŕstkou tyranov“, ktoré predniesol v Kamerune, neboli zamerané proti šéfovi Bieleho domu. Boli pripravené už pred dvoma týždňami, teda „ešte dávno predtým, ako sa prezident vyjadril o mne a posolstve mieru, ktoré hlásam“.
Výmena názorov medzi Vatikánom a Washingtonom sa ťahá už niekoľko dní:
- Trump v nedeľu na sociálnej sieti vyhlásil, že Lev XIV. je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“ (zjavne reagoval na pápežovu kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu).
- Pápež v pondelok povedal, že o vojne bude naďalej hovoriť otvorene.
- Trump ho na to v utorok opäť verejne kritizoval.
- Vo štvrtok Lev XIV. následne odsúdil lídrov, ktorí vynakladajú miliardy na vojny, pričom hoci Trumpa priamo nespomenul, Vatikán musel zdôrazniť, že pápež má na mysli všetky vojny, nielen tú v Iráne.
Naratív médií a pastoračná cesta v Afrike
„Vyzeralo to, akoby som sa snažil polemizovať s prezidentom, o čo vôbec nemám záujem,“ povedal pápež v sobotu. „Objavil sa určitý naratív, ktorý nebol úplne presný vo všetkých ohľadoch, ale vychádzal z politickej situácie vytvorenej, keď počas prvého dňa (mojej) cesty prezident Spojených štátov vyslovil niekoľko poznámok na moju adresu,“ uviedol Lev XIV. a dodal, že „veľa z toho, čo sa odvtedy napísalo, boli komentáre o komentároch, snažiace sa interpretovať, čo bolo povedané“.
Pápež na záver letu zhrnul svoj hlavný cieľ s tým, že v hlásaní evanjelia a mieru bude za každých okolností pokračovať. „Do Afriky som prišiel predovšetkým ako pastier, hlava katolíckej cirkvi, aby som bol so všetkými katolíkmi po celej Afrike, slávil s nimi, povzbudil ich a sprevádzal,“ uzavrel líder vatikánskej diplomacie.