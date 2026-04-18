Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte rázne odmietol špekulácie o možnom odchode Spojených štátov z Aliancie. Ubezpečil, že tento scenár nepredpokladá a americký jadrový dáždnik aj naďalej považuje za najvyššiu záruku bezpečnosti na kontinente. Informuje o tom TASR podľa sobotnej správy agentúry DPA.
Trumpova nespokojnosť a vojna s Iránom
V posledných týždňoch vyvolali na medzinárodnej scéne obavy výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podľa zverejnených informácií kritizoval nedostatočnú podporu spojencov v súvislosti s vojnou proti Iránu. Mark Rutte po stretnutí s Trumpom priznal, že šéf Bieleho domu bol skutočne výrazne nespokojný s postojom viacerých členských štátov NATO.
Medzi sporné témy, ktoré vyvolali na oboch stranách Atlantiku napätie, mali patriť najmä tieto kľúčové body:
- využívanie európskych vojenských základní,
- plánované vojenské operácie na zabezpečenie strategického Hormuzského prielivu,
- nedostatočná podpora zo strany viacerých spojencov, pričom Trump kritizoval najmä Španielsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.
Výzva pre európsky obranný priemysel
V rozhovore pre nemecký denník Die Welt generálny tajomník napriek nezhodám vyjadril presvedčenie, že americký bezpečnostný záväzok bude pokračovať aj v budúcnosti. Zároveň však partnerov upozornil na potrebu väčšej vojenskej sebestačnosti.
Rutte preto vo svojom vyhlásení rázne vyzval Európu na okamžité posilnenie domáceho obranného priemyslu. Práve masívne investície do vlastných kapacít označil za absolútne kľúčové pre zachovanie účinnej odstrašujúcej a obrannej schopnosti celej Aliancie.