Hnutie Slovensko je pripravené podporiť šéfa KDH Milana Majerského vo voľbách na post predsedu Prešovského kraja. Naopak, určite nepodporí kandidáta Milana Mazureka z hnutia Republika, ktorého označil za fašistu. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol poslanec a predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič.
Súboj o Prešovský kraj a odkaz pre KDH
„Mazurek má dramatický priestor na sociálnych sieťach. Bude to zaujímavý zápas,“ poznamenal Igor Matovič. Po prípadnom nezvolení Milana Majerského za predsedu kraja je Hnutie Slovensko podľa neho pripravené podať KDH pomocnú ruku. Myslí si tiež, že tieto voľby budú dôležitým referendom o samotnej budúcnosti KDH.
Europoslanec a predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík má podľa vlastných slov s KDH korektný vzťah, no mrzí ho, že hnutie stále spolupracuje s PS. „Ako kresťanskí demokrati by sa podľa môjho názoru mali prirodzene tiahnuť k vlasteneckým konzervatívnym stranám, aby tieto hodnoty mohli presadiť. S PS nikdy svoje hodnoty nepresadia,“ skonštatoval. Zároveň potvrdil, že o post primátorky v Nitre sa bude uchádzať jeho manželka Zuzana Uhríková. Zatiaľ kandiduje za hnutie Republika, no Uhrík mieni, že ju podporia aj ďalšie strany, pričom aktuálne prebiehajú rokovania.
Kritika Šimečku a podmienky pre vstup do vlády
Igor Matovič zároveň v relácii tvrdo skritizoval šéfa Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku za to, že sa nespráva ako zodpovedný líder opozície. Šimečka podľa neho nemá „ťah na bránku“ a je iba umelo vytvoreným lídrom. Líder Hnutia Slovensko mu vyčíta najmä zlyhanie pri formovaní jednotného postupu:
- „Už dávno mal Šimečka ako líder opozície zostaviť tieňovú vládu,“
- táto vláda sa však nemala skladať sebastredne len z členov PS, ale z celej opozície,
- ako opozičný volič by chcel vidieť spoločný orgán štyroch strán, ktorý by každý týždeň predstavil konkrétny plán.
Ak to bude po parlamentných voľbách potrebné, Hnutie Slovensko je podľa Matoviča pripravené pomôcť PS pri zostavovaní vlády, no bude trvať na splnení svojich podmienok. Milan Uhrík na margo vládnutia uviedol, že krajina potrebuje generačnú výmenu politikov. Vylúčil spoluprácu len s PS, no ostro skritizoval aj súčasný kabinet: „Určite by sme nešli do vlády tak, ako je nastavená teraz, kde sa mení trestný zákon, kde sa znižovali tresty za korupciu, dílovanie drog a ekonomickú trestnú činnosť. Určite by sme za to nezahlasovali.“