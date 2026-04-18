Koaličná SNS navrhuje vyššiu odvodovú úľavu pre študentov a dôchodcov, pričom po novom chce pomôcť aj rodičom. Do prvého čítania v parlamente tak mieri návrh na zvýšenie hranice úľavy pri dohodách z 200 na 300 eur mesačne. Informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
Návrh pre lepšie zvládanie rodinných rozpočtov
Podľa predsedu SNS Andreja Danka ide o konkrétne a praktické opatrenie, ktoré reaguje na každodennú realitu ľudí. „Ak si chce človek popri škole, dôchodku alebo starostlivosti o dieťa poctivo privyrobiť, štát mu to nemá zbytočne sťažovať. Náš návrh má ľuďom nechať viac z toho, čo si zarobia, a rozšíriť pomoc aj na rodičov, ktorí dnes potrebujú väčší priestor zvládať rodinný rozpočet,“ uviedol.
Rozšírenie úľavy a noví prijímatelia
Strana týmto návrhom nadväzuje na svoju iniciatívu z roku 2017, na základe ktorej od 1. júla 2018 začala platiť odvodová úľava pri dohodách pre dôchodcov. Teraz prichádza s ďalším krokom, vďaka ktorému sa možnosť privyrobiť si s úľavou do 300 eur mesačne rozšíri. Po novom sa má táto pomoc vzťahovať na viaceré skupiny:
- študentov a dôchodcov (zvýšenie pôvodného limitu),
- rodičov na materskej dovolenke,
- ľudí na otcovskej a rodičovskej dovolenke.
Práve pri rodičoch môže mať táto zmena podľa predkladateľov najciteľnejší praktický dosah pre zvládanie vyšších výdavkov. „Rodičia, ktorí sa starajú o malé dieťa, nesmú zostať bokom. Ak si vedia popri starostlivosti privyrobiť, štát im to má uľahčiť, nie komplikovať,“ doplnil Danko. Návrhom sa má odstrániť zbytočná bariéra tak, aby sa aj malý príjem z dohody premenil na reálnu pomoc pre domácnosť.