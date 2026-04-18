Irán v sobotu šokoval zrušením svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov. V najnovšom vyhlásení o tom informovala armáda, pričom TASR sa odvoláva na správy agentúr DPA, AP a stanice Sky News.
Prísna kontrola a opätovné uzavretie úžiny
„Bohužiaľ, Američania... pokračujú... v takzvanej blokáde. Z tohto dôvodu sa kontrola nad Hormuzským prielivom vrátila do pôvodného stavu a tento strategický prieliv je pod prísnym riadením a kontrolou ozbrojených síl,“ uviedla armáda. Zdôraznila, že pokiaľ USA neustúpia od blokády, situácia zostane pod plnou kontrolou Teheránu.
Iránska štátna televízia IRIB v tejto súvislosti upresnila aktuálne dianie a uviedla niekoľko kľúčových skutočností:
- prieliv je podľa nej „opäť uzavretý“,
- akýkoľvek prechod touto strategickou trasou aktuálne podlieha schváleniu Teheránu,
- prvé konvoje tankerov ním pritom začali prechádzať ešte len v sobotu ráno.
Krátke trvanie dohody a postoj USA
Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí len v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok bol podľa neho v súlade s nedávnym uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Otvorenie strategickej úžiny síce ihneď privítal americký prezident Donald Trump, no jeho rázny postoj zrejme viedol k rýchlemu zvratu. Šéf Bieleho domu totiž vzápätí dodal, že Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti aj napriek prímeriu naďalej pokračovať.