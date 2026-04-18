Letisko Viedeň vo Schwechate tvrdo pocítilo dôsledky prebiehajúcej vojny v Iráne. V dôsledku krízovej situácie na Blízkom východe klesol počet cestujúcich do tohto regiónu v marci 2026 o priepastných 90,1 percenta, uviedla to rakúska spoločnosť vo štvrtok.
Výrazné výkyvy v pasažieroch a rast Ázie
Marcové štatistiky letiska ukázali v dôsledku geopolitickej situácie extrémne rozdiely v jednotlivých destináciách:
- na Blízky a Stredný východ klesol počet cestujúcich na 6 809 osôb (medziročný pokles o 90,1 %),
- na Ďaleký východ, naopak, letelo až 67 027 pasažierov, čo predstavuje nárast o 41,5 %,
- celkovo letisko v marci aj napriek vojne zaznamenalo mierny medziročný nárast o 1,9 % na celkových 2,269 milióna pasažierov.
Prognózy zostávajú zatiaľ nezmenené
Konflikt na Blízkom východe spôsobuje od konca februára výrazné obmedzenia v leteckej doprave v regióne a v súčasnosti má negatívny vplyv aj na celkový vývoj počtu cestujúcich vo Viedni.
Zatiaľ nie je jasné, aké silné budú dlhodobé dopady tejto krízy na letecký biznis. „Dlhodobé dôsledky závisia od ďalšieho trvania týchto rušivých vplyvov. Dopravné a finančné prognózy spoločnosti Letisko Viedeň na celý rok 2026 preto z aktuálneho pohľadu zostávajú nezmenené,“ uviedlo na záver vedenie viedenského letiska.