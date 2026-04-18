Konvoj tankerov opúšťa oblasť Perzského zálivu a prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv, vyplýva z údajov serveru MarineTraffic. Irán oznámil otvorenie tejto strategicky dôležitej námornej trasy v piatok, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Zloženie konvoja a ďalšie plavidlá
Z údajov o námornej preprave vyplýva, že medzi skupinou lodí prechádzajúcich úžinou sa aktuálne nachádzajú viaceré typy plavidiel:
- štyri lode prepravujúce skvapalnený ropný plyn (LPG),
- niekoľko tankerov s ropnými a chemickými produktmi,
- ďalšie tankery, ktoré už smerujú k prielivu z Perzského zálivu.
Prímerie a reakcia z Bieleho domu
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria medzi Teheránom a Washingtonom otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Otvorenie strategickej úžiny vzápätí privítal americký prezident Donald Trump. Ako však vzápätí zdôraznil, Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v danej oblasti aj naďalej pokračovať.