Britský súd v piatok poslal do väzenia na 12 rokov muža, ktorého pes vlani pripravil o život 84-ročného dôchodcu. Brutálny útok sa stal vo februári minulého roka v anglickom meste Warrington, neďaleko Manchestru.
Katastrofálne poranenia a 45-minútový boj
Dôchodca John McColl sa vtedy v podvečerných hodinách zatúlal na príjazdovú cestu k domu 31-ročného Seana Garnera. Stal sa obeťou jeho 47-kilogramového psa plemena American Bully XL menom Toretto. Muž pri útoku, ktorý trval dlhých 45 minút, utrpel katastrofálne poranenia tváre, ktorým približne o mesiac neskôr v nemocnici podľahol.
Vyšetrovanie odhalilo mrazivé detaily. Útočiaci pes mal podľa zistení prázdny žalúdok a McColla nielen napádal, ale ho zároveň aj bránil pred susedmi snažiacimi sa zasiahnuť, „akoby išlo o jeho korisť“. Na usmrtenie nezvládnuteľného zvieraťa museli privolaní ozbrojení policajti použiť až desať výstrelov. V dome našli aj druhého psa rovnakého plemena, ktorého takisto zastrelili.
„Utrpenie, ktoré prežil pán McColl, bolo naozaj nepredstaviteľné a netreba o ňom podrobne rozprávať,“ povedal pri vynesení rozsudku sudca Brian Cummings. Senior, ktorý v minulosti pracoval ako montér oceliarskych konštrukcií, bol podľa neho počas celého útoku pri vedomí. Obžaloba dodala, že aj zasahujúci policajti následne potrebovali psychologickú pomoc pre retrospektívne spomienky.
Majiteľ sa vyhováral na absurdné tvrdenia
Sean Garner na súde tvrdil, že psa, ktorého opísal ako „trochu pomäteného“, zavrel do malej búdky na terase zabezpečenej zámkom. Prokuratúra však uviedla, že zviera bolo len za bránkou so západkou, a Garnerovo tvrdenie, že starší muž musel búdku sám odomknúť a otvoriť, označila za absurdné.
Majiteľ psov sa ešte pred začatím procesu priznal, že zvieratá vlastnil bez povolenia. Vlastniť toto plemeno, ktoré sa vyznačuje mohutnou stavbou tela, je v Anglicku a vo Walese zakázané. Považuje sa to za trestný čin, pokiaľ majiteľ nemá platné osvedčenie o výnimke a nespĺňa prísne podmienky.