Španielsky premiér Pedro Sánchez a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok na prvom španielsko-brazílskom summite v Barcelone vyzvali na mier, demokraciu a medzinárodnú spoluprácu. Obaja zároveň apelovali na svetový poriadok, ktorý rešpektuje suverenitu štátov, informuje agentúra DPA.
Spoločný pohľad na svet a odmietnutie vojny
„Zatiaľ čo iní znovu otvárajú rany, my ich chceme liečiť,“ povedal Pedro Sánchez na tlačovej konferencii.
„Sme svedkami nových pretekov v zbrojení,“ konštatoval brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a španielskemu premiérovi jasne odkázal: „Úplne vám rozumiem, keď hovoríte 'nie vojne'.“
Predseda španielskej vlády poznamenal, že kabinety v Madride a Brazílii majú spoločný pohľad na svet charakterizovaný „obhajobou demokracie a rešpektovaním medzinárodného práva, ľudských práv a mieru“. Podľa španielskej exekutívy je tento summit predovšetkým o „obrane demokracie a multilateralizmu“.
Bilaterálne dohody a kritika amerických ciel
Lídri oboch krajín podľa agentúry AP podpísali celkovo 15 bilaterálnych dohôd. Tieto dokumenty sa týkajú prehĺbenia strategickej spolupráce najmä v nasledujúcich oblastiach:
- kritické suroviny,
- veda, technológie a inovácie,
- rodová rovnosť a boj proti násiliu páchanému na ženách.
Portál Euronews zároveň informuje, že španielsky premiér a brazílsky prezident sú kritickí voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý obom krajinám pohrozil uvalením ciel.
Na sobotňajšom podujatí „In Defence of Democracy“ (Na obranu demokracie) a súbežnej „Global Progressive Mobilisation“ (Globálnej progresívnej mobilizácii) sa zúčastnia zástupcovia z približne 40 krajín. Medzi hosťami sa objavia aj významní lídri ako kolumbijský prezident Gustavo Petro, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa či predseda Európskej rady António Costa.