Bol pondelok 18. apríla 1966 a v sále Santa Monica Civic Auditorium v americkom štáte Kalifornia sa na 38. ročníku odovzdávania cien Akadémie písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy – Obchod na korze.
Víťazstvo nad gigantmi a tragikomický hrdina
Dielo režisérskeho tandemu Ján Kadár a Elmar Klos na čele s ústrednou hereckou legendou Jozefom Kronerom zdolalo pred 60 rokmi svetových gigantov. Americká Akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime.
Príbeh stolára Tóna Brtka zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grosmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému arizácie židovského majetku počas vojnového Slovenského štátu v roku 1942. Film však nebol len historická dráma. Kadár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu.
Postavu Rozálie Lautmannovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka Židovského divadla vo Varšave. Tvorcovia pre film hľadali autentické prostredie a voľba padla na východoslovenský Sabinov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér a miestni obyvatelia dodnes spomínajú na nakrúcanie.
Kroner bez Oscara a cesta filmu do trezora
Jozef Kroner sa zúčastnil na premiére filmu v New Yorku (1965), no na vyhlasovaní Oscarov v apríli 1966 chýbal. Cestu mu prekazil komunistický funkcionár priamo na letisku s bizarným odôvodnením:
- „Vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnožková z Filmexportu.“
Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa osud snímky dramaticky zmenil. Ján Kadár emigroval do USA a film putoval do povestného československého trezora. Zakázaný bol viac ako 20 rokov a domáci diváci ho mohli znova legálne vidieť až po Nežnej revolúcii v roku 1989.
„Film, ktorý bol jeho srdcu najbližší, ktorý si veľmi vážil a na ktorý bol hrdý, bol jednoznačne Obchod na korze. Ten film je právom v zlatom fonde svetovej kinematografie. Obchod na korze aj svojou témou, ktorá bola pre otca veľmi dôležitá, tak bol najvýznamnejší v jeho kariére a to môžem hovoriť s čistým svedomím zaňho,“ dodala v roku 2024 pri príležitosti jeho nedožitého jubilea pre TASR dcéra a herečka Zuzana Kronerová.