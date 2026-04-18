Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že Rusko sa môže opäť pokúsiť zatiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Uviedol to na sieti X s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb, podľa ktorých Bielorusko v pohraničných oblastiach už buduje cesty smerom k ukrajinskému územiu a pripravuje pozície pre delostrelectvo.
Jasný odkaz pre Minsk
Zelenskyj po stretnutí s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským informoval, že nariadil, aby bolo vedenie Bieloruska prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov varované. Ukrajina je podľa jeho slov pripravená brániť svoje územie a nezávislosť.
Úspechy na fronte a preskupovanie nepriateľa
V súvislosti so situáciou na bojisku ukrajinský líder uviedol, že vojaci v apríli pokračujú v rýchlom vytláčaní ruských síl z ich pozícií a Rusom sa nedarí prevziať iniciatívu na frontovej línii. Na základe hlásení a vývoja však prezident upozornil na viaceré strategické hrozby:
- Bielorusko si v pohraničí buduje cesty a pripravuje pozície pre delostrelectvo,
- „zaznamenávame tiež pokusy okupačných síl o preskupenie – s najväčšou pravdepodobnosťou s cieľom vyrovnať nedostatok personálu,“
- v dôsledku toho je podľa neho čoraz jasnejšie, prečo v susednom štáte došlo k nárastu vojenskej aktivity.
Ukrajinský prezident v tejto súvislosti adresoval do Minska ostrú výzvu. Pre bieloruských predstaviteľov by podľa neho mali ako varovanie slúžiť nedávne udalosti vo Venezuele, odkiaľ americké špeciálne komando v januári tohto roka unieslo prezidenta Nicolása Madura.