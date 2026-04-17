Kremeľ v piatok oficiálne poprel tvrdenia ruskej blogerky Viktorie Bonje o tom, že by bol prezident Vladimir Putin neinformovaný o skutočných problémoch v krajine. Známa osobnosť z reality šou, v súčasnosti žijúca v Monaku, vo svojom virálnom videu vyhlásila, že Putina síce podporuje a považuje za silného politika, no je podľa nej jednoducho „zle informovaný“. Na správu agentúry Reuters upozornila TASR.
Reakcia Kremľa a výčitky vo virálnom videu
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na tieto tvrdenia reagoval v piatok jasne: „Nie. Nie je to tak.“ Ďalej argumentoval tým, že Vladimir Putin je hlava štátu a vzhľadom na svoje právomoci sa podrobne zaoberá najširším spektrom otázok, ktoré sú na programe dňa.
Video Viktorie Bonje pritom na sieti Instagram nazbieralo ohromných viac než 20 miliónov videní, 1,4 milióna lajkov a vyše 75 000 komentárov. Blogerka v ňom vymenovala päť hlavných problémov a úradníkom vyčítala viaceré závažné zlyhania, o ktorých prezidenta podľa nej pravdivo neinformujú:
- skorumpovaní predstavitelia tak silno utláčajú trpiacich Rusov, že by sa jedného dňa mohli vzbúriť,
- vyslovila sa proti rozsiahlemu obmedzovaniu internetu, sociálnych médií a aplikácií na zasielanie správ (v Rusku je napríklad zakázaný Instagram a Facebook, pričom od polovice marca prakticky prestal fungovať aj Telegram),
- obvinila úrady z mimoriadne pomalej reakcie na ničivé povodne v ruskej autonómnej republike Dagestan.
„Ľudia sa vás boja,“ odkázala blogerka priamo Putinovi vo videu s tým, že medzi ním a bežnými ľuďmi vznikla „veľká priepasť“. Hovorca Dmitrij Peskov priznal, že túto kritiku vo štvrtok zachytili. „Je to dosť populárne,“ poznamenal a ubezpečil, že vláda na riešenie týchto otázok vynakladá veľa úsilia a nič z toho nie je prehliadané. Toto oficiálne vyjadrenie podnietilo Bonju k natočeniu nového videa, v ktorom sa rozplakala od radosti, poďakovala sa Kremľu za pozornosť a dodala, že stojí pri ruskom národe.
Mýtus o dobrom cárovi a koordinovaná kampaň?
Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že predstava o „dobrom cárovi“, ktorého iba zavádzajú bezohľadní úradníci, nie je v ruskej spoločnosti vôbec nová. Mnohí kritici režimu sa preto domnievajú, že virálna výzva blogerky mohla byť v skutočnosti priamo koordinovaná s úradmi. Cieľom by bolo vyvolať v ľuďoch pocit, že ich problémy sa reálne riešia a dostávajú na verejnosť pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Samotná Bonja však takýto scenár popiera a tvrdí, že výzvu iniciovala výlučne sama v mene ruského ľudu.