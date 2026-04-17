Predseda vlády SR Robert Fico v piatok po parížskom summite lídrov oznámil, že Slovensko je pripravené ponúknuť svoje kapacity pri odmínovaní pobrežia strategického Hormuzského prielivu. K tejto pomoci, ktorá by zahŕňala aj odborné skúsenosti s vodným manažmentom, by malo dôjsť až po definitívnom skončení vojenského konfliktu v regióne. O ponuke informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, na ktorý sa odvoláva agentúra TASR.
Dôraz na medzinárodné právo a energetická bezpečnosť
Zložitú geopolitickú situáciu okolo strategickej námornej trasy komentoval premiér mimoriadne kriticky. „Nachádzame sa v zvláštnej situácii, kedy sa blokovaný prieliv snaží zablokovať ďalšia krajina a je tu zjavný pokus o privatizáciu tohto prielivu. Či už cez jeho totálnu kontrolu alebo vyberanie mýta,“ uviedol Robert Fico, ktorý sa na summite o bezpečnosti plavby zúčastnil prostredníctvom videokonferencie.
Premiér tvrdí, že za vládu SR vyjadril jasné stanovisko: jediným východiskom z krízovej situácie je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva, čo v praxi znamená slobodnú a bezpečnú plavbu. Zároveň upozornil na vážne domáce dopady tohto konfliktu. „Hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v Hormuzskom prielive v kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba mimoriadne negatívne ovplyvňuje slovenskú energetickú bezpečnosť,“ konštatoval. Prípadné nasadenie slovenských kapacít pri odmínovaní by podľa neho bolo plne v súlade s Ústavou SR upravujúcou pobyt našich vojakov v zahraničí.
Blokáda prielivu a dočasné prímerie
Situácia v regióne je naďalej mimoriadne napätá, pričom kľúčoví aktéri prijímajú radikálne a často protichodné kroky:
- po začiatku útokov Izraela a Spojených štátov zablokoval Irán prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu,
- americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že námorníctvo USA bude blokovať všetky lode, ktoré sa pokúsia do prielivu vstúpiť alebo z neho odísť,
- iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí však v piatok prekvapivo oznámil, že prieliv je po zvyšok trvania desaťdňového prímeria v Libanone otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel.
Hoci šéf Bieleho domu Donald Trump dočasné otvorenie tejto strategickej vodnej trasy privítal, postoj Washingtonu zostáva nekompromisný. Spojené štáty americké podľa jeho slov nepoľavia a vo svojej vlastnej námornej blokáde Iránu v tejto kľúčovej oblasti budú aj naďalej pokračovať.