Napätie na kľúčovej svetovej tepne sa čiastočne uvoľňuje. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil znovuotvorenie Hormuzského prielivu pre všetky komerčné plavidlá. Strategická úžina, ktorej uzavretie v roku 2026 spôsobilo prudký nárast cien ropy a benzínu, bude prístupná počas trvania dohodnutého prímeria.
Koordinovaná plavba a bezpečnostné koridory
Otvorenie prielivu nadväzuje na sériu diplomatických rokovaní a vstúpenie prímeria do platnosti, hoci podľa agentúry AFP zostáva nejasné, či ide o nadväznosť na dohodu v Libanone alebo priame prímerie medzi Iránom a USA z 8. apríla. Abbás Arákčí spresnil, že lode musia využívať presne stanovené trasy koordinované Iránskou organizáciou pre prístavy a námornú dopravu (PMO).
Pravidlá plavby v oblasti ostrova Lárak:
- Vstupná trasa: Plavidlá prichádzajúce z Ománskeho zálivu musia smerovať severne od ostrova Lárak.
- Výstupná trasa: Lode opúšťajúce Perzský záliv sa musia plaviť južne od tohto ostrova.
- Komerčná doprava: Povolenie sa vzťahuje na všetky typy obchodných plavidiel vrátane tankerov.
Trumpova reakcia: Vďaka aj pokračujúca blokáda
Americký prezident Donald Trump reagoval na uvoľnenie úžiny svojím typickým štýlom na sieti Truth Social. Hoci správu privítal slovami „ĎAKUJEME“ (pričom prieliv nesprávne nazval „Iránskym“), vzápätí schladil optimizmus trhov. Zdôraznil, že námorná blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov zostáva v platnosti.
„Tento proces by mal prebehnúť veľmi rýchlo, keďže väčšina bodov je už vyrokovaná,“ vyhlásil Trump. Podľa neho blokáda skončí až v momente, keď bude dohoda s Teheránom „na 100 percent dokončená“. USA tak naďalej kontrolujú prístup k iránskym terminálom, hoci samotný prejazd medzinárodnými vodami prielivu je nateraz voľný.
Otvorenie Hormuzského prielivu v polovici apríla 2026 je dôležitým signálom pre globálnu ekonomiku, ktorá v posledných týždňoch trpela nedostatkom leteckého paliva a vysokými cenami energií. Ak však nedôjde k definitívnemu podpisu komplexnej dohody, hrozba opätovného uzavretia tohto „úzkeho hrdla“ svetového obchodu bude nad trhmi visieť aj naďalej.