Poľský premiér Donald Tusk vníma slovenského predsedu vlády Roberta Fica ako pragmatického partnera v rámci európskych štruktúr. Podľa Tuska nebude Slovensko po politickej porážke Viktora Orbána v Maďarsku predstavovať prekážku pre fungovanie Európskej únie, pričom zdôraznil potrebu zachovania citlivej rovnováhy pri rozhodovacích procesoch v Bruseli.
Fico ako lojálny hráč po „ére Orbána“
Varšavský spravodajca TASR informoval o piatkovom vyhlásení Donalda Tuska, v ktorom poľský premiér zhodnotil aktuálne postavenie Slovenska na diplomatickej mape EÚ. „Premiér Fico – aký je, taký je –, ale v európskych otázkach sa snaží byť relatívne lojálny,“ uviedol Tusk s tým, že má dôvody domnievať sa, že po zmene vládnej moci v Budapešti už Robert Fico nebude pre Úniu predstavovať zásadný problém. Tusk zároveň naznačil, že si s predstavenstvom slovenskej vlády dokáže udržať konštruktívny dialóg.
V kontexte diskusií o reforme rozhodovania v Európskej únii v roku 2026 zazneli tieto kľúčové body:
- Právo veta: Tusk varuje pred neuváženým rušením princípu jednomyseľnosti, ktorý podľa neho historicky chráni záujmy menších a stredne veľkých členských štátov.
- Koniec blokovania: Napätie vyvolané predchádzajúcim postojom Maďarska by sa po nástupe novej politickej sily v Budapešti malo zmierniť.
- Sila namiesto regulácií: Podľa poľského premiéra by mala EÚ definovať spoločné záujmy radšej prirodzene než prostredníctvom „nútenej spolupráce“.
Nové horizonty spolupráce: Island a Kanada
Okrem vzťahov v rámci V4 sa poľský premiér sústredí aj na širšiu medzinárodnú integráciu. Spomenul blížiace sa referendum na Islande o vstupe do EÚ a možnosť prehĺbenia vzťahov s Nórskom. Prekvapivým momentom diskusie bola zmienka o „nadštandardnej spolupráci“ s Kanadou, čo naznačuje snahu Varšavy a Bruselu o posilnenie transatlantických väzieb mimo tradičných rámcov.
Vyjadrenia Donalda Tuska v roku 2026 jasne signalizujú upokojenie situácie v stredoeurópskom priestore. Po rokoch turbulencií sa zdá, že Poľsko a Slovensko hľadajú spoločnú reč pri obhajobe národných záujmov, pričom sa snažia vyhnúť izolácii, do ktorej sa v uplynulom období dostalo Maďarsko. Pre Roberta Fica sú tieto slová potvrdením jeho stratégie „suverénnej politiky na štyri svetové strany“, ktorá však v kľúčových momentoch rešpektuje európske pravidlá hry.