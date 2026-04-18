Polovica apríla je v slovenských arborétach výnimočný čas. Magnólie naplno kvitnú, prvé rododendrony sa otvárajú a parky sú ešte krásne tiché. O dva týždne sa to zmení – prídu zájazdy a parkoviská sa naplnia. Ak si chcete vychutnať „zelené katedrály“ v pokoji, máte na to zhruba desať až štrnásť dní.
1. Arborétum Mlyňany: Sen o celoročne zelenom parku
Arborétum Mlyňany skrýva viac ako 2 000 druhov drevín; Foto: TASR/Dano Veselský
Arborétum vo Vieske nad Žitavou (pri Zlatých Moravciach) založil v roku 1892 gróf Štefan Ambrózy-Migazzi. Jeho cieľom bolo vytvoriť park, ktorý bude zelený aj v zime, čo bolo v našich podmienkach unikátne.
- Rozloha: 67 hektárov rozdelených podľa častí sveta (Ázia, Severná Amerika, Kórea).
- Hlavné lákadlo: Viac ako 2 000 druhov drevín. Ambrózyho park bol prvým úspešným pokusom o veľkoplošný stálezelený park u nás.
- Návštevnosť: Ročne príde 50 000 ľudí, no väčšina až v máji. V apríli tu stretnete minimum návštevníkov.
- Otváracie hodiny: Cez týždeň 8:00 – 17:00, víkendy 9:00 – 16:00. Vstupné je 3 € pre dospelých a 1,50 € pre deti.
2. Borová hora vo Zvolene: Poklad slovenskej prírody
V arboréte Borová Hora nájdete najväčšiu zbierku ruží na Slovensku; Foto: TASR/Ján Krošlák
Kým v Mlyňanoch nájdete exotiku, zvolenské arborétum sa sústredí na naše domáce slovenské stromy a kríky. Nájdete tu až 2 500 foriem drevín a najväčšiu zbierku ruží (900 druhov) na Slovensku.
- Aprílový rytmus: Je to ideálny čas na magnólie a prvé azalky.
- Dôležité pravidlo: Cez pracovné dni je vstup bez obmedzení (7:00 – 15:00). Cez víkendy je však potrebné sa vopred objednať pre skupinu aspoň 15 osôb.
- Sezóna: Otvorené je od polovice marca do konca októbra.
3. Bratislava a Košice: Mestské oázy pokoja
Botanická záhrada v Košiciach je najväčšia botanická záhrada na Slovensku; Foto: TASR/Roman Hanc
Bratislava (Karlova Ves): Najstaršia botanická záhrada na Slovensku (1942). Na 5 hektároch nájdete 2 000 druhov rastlín. Sezónu otvárajú 1. apríla a v apríli sú tu najkrajšie práve magnólie. Otvorené denne 9:00 – 18:00.
Košice: S rozlohou 30 hektárov je to naša najväčšia botanická záhrada. Má obrovské skleníky a zbierku 1 200 kaktusov. V apríli je vonkajší areál veľmi tichý. Otvorené denne, v apríli od 9:00 do 15:00.
4. Kysihýbeľ pri Banskej Štiavnici: Lesnícky unikát
Arborétum Kysihýbeľ vzniklo ako vedecký experiment; Foto: TASR/Ján Krošlák
Toto arborétum vzniklo v roku 1900 ako vedecký experiment. Stromy sú tu vysadené do pravidelných štvorcov (15x15 metrov), čo vytvára unikátnu sieť 260 druhov drevín.
- Vstup: Mimo leta je areál zatvorený. Ak ho chcete navštíviť v apríli, musíte sa ohlásiť 3 dni vopred.
- Podmienka: Vstup je možný len so sprievodcom. Vstupné je 2 € dospelí / 1 € deti.
Prečo navštíviť arboréta práve v apríli?
Hlavným dôvodom je svetlo a ticho. V apríli je slnko ešte nízko, čo vytvára v parkoch krásne zlatisté pruhy svetla, ktoré v máji (keď už stromy majú husté listy) zmiznú. Okrem toho zažijete kvitnutie v jeho najčistejšej podobe, bez davov a hluku zájazdových autobusov.
Praktický tip: Parkovanie je v Mlyňanoch a Zvolene obmedzené, preto príďte hneď ráno. Väčšina týchto miest zakazuje vstup so psami a piktikovanie, keďže ide o prísne chránené vedecké areály.